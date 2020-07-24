ЦИК планирует эксперимент по электронному голосованию в двух регионах

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ЦИК предполагает проведение эксперимента по электронному дистанционному голосованию в сентябре в двух регионах, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"У нас, скорее всего, в понедельник мы будем этот вопрос обсуждать, мы продолжаем эксперимент по электронному дистанционному голосованию, скорее всего, мы два региона наметили, если все пойдет так, как мы считаем нужным, Минкомсвязи вместе с Ростелекомом нам докажут, что все готово, тоже будем проводить",- сказала Памфилова.
В России с 25 июня по 1 июля прошло голосование по поправкам в Конституцию РФ, сразу в двух регионах - Москве и Нижнем Новгороде - наравне с обычным было организовано электронное голосование. Впервые дистанционное электронное голосование было использовано в Москве на выборах в Московскую городскую думу в 2019 году в трех избирательных округах. Тогда явка составила 92,3%, голосование было признано успешным.