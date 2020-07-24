ЦИК планирует эксперимент по электронному голосованию в двух регионах

"У нас, скорее всего, в понедельник мы будем этот вопрос обсуждать, мы продолжаем эксперимент по электронному дистанционному голосованию, скорее всего, мы два региона наметили, если все пойдет так, как мы считаем нужным, Минкомсвязи вместе с Ростелекомом нам докажут, что все готово, тоже будем проводить",- сказала Памфилова.