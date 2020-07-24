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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
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На границе Израиля и Сирии прогремели взрывы
Взрывы произошли на границе Израиля и Сирии, повреждены здание и автомобиль, сообщает пресс-служба израильской армии. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T13:04
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60
война в сирии, сирия, израиль, в мире

На границе Израиля и Сирии прогремели взрывы

13:04 24.07.2020
6458
© Фото : SANAПоследствия ударов Израиля по Сирии
Последствия ударов Израиля по Сирии
© Фото : SANA
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июл - РИА Новости. Взрывы произошли на границе Израиля и Сирии, повреждены здание и автомобиль, сообщает пресс-служба израильской армии.
"Некоторое время назад были слышны взрывы близ забора безопасности с сирийской стороны границы", - сообщает пресс-служба.
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Отмечается, что гражданскому зданию и автомобилю был нанёс ущерб "вероятно, осколками".
Причина взрывов не сообщается.
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