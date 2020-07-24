https://ria.ru/20200724/1574857211.html
На границе Израиля и Сирии прогремели взрывы
Взрывы произошли на границе Израиля и Сирии, повреждены здание и автомобиль, сообщает пресс-служба израильской армии. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T13:04
2020-07-24T13:04
война в сирии
война в сирии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
война в сирии, сирия, израиль, в мире