Мурашко рассказал о переговорах по поставкам вакцины от COVID-19 в ШОС

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Определенные переговоры о поставках российской вакцины от коронавируса в страны Шанхайской организации сотрудничества идут, они будут продолжены после регистрации вакцины, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"В рамках международного взаимодействия сегодня идут определенные переговоры, и они будут продолжены, в первую очередь после того, когда вакцина будет уже зарегистрирована. Тогда будет более активное взаимодействие, сейчас идет в том числе параллельно подготовительный этап для масштабирования производства. Хотел бы подчеркнуть, что поскольку это новая вакцина, то мы планируем такой поэтапный ввод ее", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости ведутся ли переговоры со странами ШОС о поставках российской вакцины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.