Мурашко рассказал о переговорах по поставкам вакцины от COVID-19 в ШОС

"В рамках международного взаимодействия сегодня идут определенные переговоры, и они будут продолжены, в первую очередь после того, когда вакцина будет уже зарегистрирована. Тогда будет более активное взаимодействие, сейчас идет в том числе параллельно подготовительный этап для масштабирования производства. Хотел бы подчеркнуть, что поскольку это новая вакцина, то мы планируем такой поэтапный ввод ее", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости ведутся ли переговоры со странами ШОС о поставках российской вакцины.