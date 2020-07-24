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Мурашко рассказал о переговорах по поставкам вакцины от COVID-19 в ШОС
Определенные переговоры о поставках российской вакцины от коронавируса в страны Шанхайской организации сотрудничества идут, они будут продолжены после... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T13:03
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, шос, в мире

Мурашко рассказал о переговорах по поставкам вакцины от COVID-19 в ШОС

13:03 24.07.2020
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© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Определенные переговоры о поставках российской вакцины от коронавируса в страны Шанхайской организации сотрудничества идут, они будут продолжены после регистрации вакцины, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"В рамках международного взаимодействия сегодня идут определенные переговоры, и они будут продолжены, в первую очередь после того, когда вакцина будет уже зарегистрирована. Тогда будет более активное взаимодействие, сейчас идет в том числе параллельно подготовительный этап для масштабирования производства. Хотел бы подчеркнуть, что поскольку это новая вакцина, то мы планируем такой поэтапный ввод ее", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости ведутся ли переговоры со странами ШОС о поставках российской вакцины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоШОСВ мире
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