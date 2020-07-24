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Путин поручил создать в Алтайском крае национальный парк "Салаир"
Президент РФ Владимир Путин поручил создать в Алтайском крае национальный парк "Салаир". РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T13:02
россия
виктор томенко
михаил мишустин
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алтайский край
общество
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россия, виктор томенко, михаил мишустин, владимир путин, алтайский край, общество

Путин поручил создать в Алтайском крае национальный парк "Салаир"

13:02 24.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил создать в Алтайском крае национальный парк "Салаир".
Перечень поручений президента по итогам встречи с участниками акции "МыВместе", состоявшейся 26 июня, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации подготовить при участии правительства Алтайского края и издать нормативный правовой акт, предусматривающий создание на территории Алтайского края национального парка "Салаир", - говорится в перечне поручений.
Срок выполнения поручения - 1 октября 2020 года, ответственные - премьер-министр РФ Михаил Мишустин и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко
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