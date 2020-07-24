В Челябинской области стартует конкурс губернаторских грантов

ЧЕЛЯБИНСК, 24 июл – РИА Новости. Конкурс грантов губернатора на реализацию социально значимых проектов, общий фонд которого составит 100 миллионов рублей, стартует в Конкурс грантов губернатора на реализацию социально значимых проектов, общий фонд которого составит 100 миллионов рублей, стартует в Челябинской области 24 июля, принять участие в конкурсе смогут некоммерческие организации и активные жители региона, сообщил в пятницу глава региона Алексей Текслер

"Даю старт конкурсу грантов губернатора Челябинской области для некоммерческих организаций, неравнодушных и активных жителей региона. Двенадцать направлений, более 100 миллионов рублей грантового фонда на реальные проекты, которые смогут изменить жизнь южноуральцев к лучшему. Проведем его в полном соответствии со стандартами открытости фонда президентских грантов", - сообщил губернатор в своем аккаунте в Instagram.

Он уточнил что оператором конкурса станет фонд поддержки гражданских инициатив Южного Урала, а заявки будут оценивать независимые федеральные эксперты, и "оценка будет объективной и беспристрастной". Также, по данным губернатора, это первый подобный конкурс в регионе.

По данным пресс-службы губернатора региона, прием заявок на участие в I конкурсе начнется 24 июля и завершится 23 августа в 23:30 (21:30 мск). Заявки формируются и представляются на сайте Грантыгубернатора74.рф в электронной форме, уточняется в сообщении.

Решением губернатора сопредседателями координационного комитета по проведению конкурсов назначены первый заместитель губернатора Ирина Гехт и заместитель губернатора Анатолий Векшин, председателем объединенного экспертного совета избрана уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова, поясняет пресс-служба.

По словам председателя комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Общественной палаты России Елены Тополевой-Солдуновой, некоммерческие организации Челябинской области всегда были активными и заметными на федеральном уровне. "Это подтверждается показателями региона по числу полученных грантов Президента и грантов от частных благотворительных фондов. При этом мне особенно приятно, что в последнее время Южный Урал предпринимает большие усилия в формировании институтов, способствующих развитию третьего сектора экономики вашего региона", – цитирует пресс-служба губернатора слова Тополевой-Солдуновой.

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова отметила, что очень ждала такого конкурса. "Я очень хочу, чтобы наши некоммерческие организации, особенно помогающие детям и семьям в муниципалитетах, участвовали и выигрывали. Это вариант решить для детей те вопросы, которые западают в муниципалитетах. И еще здорово, что есть возможность получения грантов физическими лицами, не все готовы пока регистрировать НКО, а работу делают важную", - написала Майорова на своей странице в Facebook. По ее мнению, также очень хорошо, что "заявка в электронном виде, без лишней бюрократии". Майорова отметила, что рада тому, "что у нас появляются дополнительные возможности для социальных проектов".