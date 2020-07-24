Глава Забайкалья: высокие энерготарифы снижают потенциал экономики края

КРАСНОЯРСК, 24 июл - РИА Новости. Высокие тарифы для промышленности сокращают потенциал экономики края и значительно отражаются на ценах на товары и услуги, заявил губернатор Высокие тарифы для промышленности сокращают потенциал экономики края и значительно отражаются на ценах на товары и услуги, заявил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, глава региона принял участие в рабочем совещании, на котором рассматривались меры по снижению тарифов на электроэнергию в Забайкалье. В совещании также участвовали министр энергетики России Александр Новак, руководители энергоснабжающих компаний региона, представители бизнеса.

Глава региона обратил внимание на тарифы на электроэнергию в соседних регионах, отметив при этом, что высокая стоимость для прочих потребителей в Забайкальском крае снижает конкурентоспособность его бизнеса и промышленности.

По сообщению пресс-службы, участники совещания высказали мнение, что наиболее целесообразным и результативным решением является включение Забайкалья в перечень субъектов, для которых устанавливаются "особые" условия функционирования оптового