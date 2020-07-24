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Глава Забайкалья: высокие энерготарифы снижают потенциал экономики края
Высокие тарифы для промышленности сокращают потенциал экономики края и значительно отражаются на ценах на товары и услуги, заявил губернатор Забайкальского края РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T12:59
2020-07-24T12:59
забайкальский край
забайкальский край
экономика
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РИА Новости
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забайкальский край, экономика
КРАСНОЯРСК, 24 июл - РИА Новости.
Высокие тарифы для промышленности сокращают потенциал экономики края и значительно отражаются на ценах на товары и услуги, заявил губернатор Забайкальского края
Александр Осипов.
Как сообщает пресс-служба краевого правительства, глава региона принял участие в рабочем совещании, на котором рассматривались меры по снижению тарифов на электроэнергию в Забайкалье. В совещании также участвовали министр энергетики России Александр Новак, руководители энергоснабжающих компаний региона, представители бизнеса.
Глава региона обратил внимание на тарифы на электроэнергию в соседних регионах, отметив при этом, что высокая стоимость для прочих потребителей в Забайкальском крае снижает конкурентоспособность его бизнеса и промышленности.
По сообщению пресс-службы, участники совещания высказали мнение, что наиболее целесообразным и результативным решением является включение Забайкалья в перечень субъектов, для которых устанавливаются "особые" условия функционирования оптового
"Нужно подготовить предложения по выравниванию тарифов на электроэнергию в Забайкальском крае до среднего уровня с регионами-соседями, такими как Иркутская область
, Республики Бурятия и Саха (Якутия)", - сказал глава Минэнерго, слова которого цитирует пресс-служба.