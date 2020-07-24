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Забайкальский край
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Глава Забайкалья: высокие энерготарифы снижают потенциал экономики края
Высокие тарифы для промышленности сокращают потенциал экономики края и значительно отражаются на ценах на товары и услуги, заявил губернатор Забайкальского края РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T12:59
забайкальский край
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экономика
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РИА Новости
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353
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60
забайкальский край, экономика

Глава Забайкалья: высокие энерготарифы снижают потенциал экономики края

12:59 24.07.2020
29
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВысоковольтная ЛЭП
Высоковольтная ЛЭП
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 24 июл - РИА Новости. Высокие тарифы для промышленности сокращают потенциал экономики края и значительно отражаются на ценах на товары и услуги, заявил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
Как сообщает пресс-служба краевого правительства, глава региона принял участие в рабочем совещании, на котором рассматривались меры по снижению тарифов на электроэнергию в Забайкалье. В совещании также участвовали министр энергетики России Александр Новак, руководители энергоснабжающих компаний региона, представители бизнеса.
Глава региона обратил внимание на тарифы на электроэнергию в соседних регионах, отметив при этом, что высокая стоимость для прочих потребителей в Забайкальском крае снижает конкурентоспособность его бизнеса и промышленности.
По сообщению пресс-службы, участники совещания высказали мнение, что наиболее целесообразным и результативным решением является включение Забайкалья в перечень субъектов, для которых устанавливаются "особые" условия функционирования оптового
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"Нужно подготовить предложения по выравниванию тарифов на электроэнергию в Забайкальском крае до среднего уровня с регионами-соседями, такими как Иркутская область, Республики Бурятия и Саха (Якутия)", - сказал глава Минэнерго, слова которого цитирует пресс-служба.
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Забайкальский крайЗабайкальский крайЭкономика
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