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Райан Рейнольдс и Сэмюэл Л. Джексон примут участие в комедийном сериале
Райан Рейнольдс и Сэмюэл Л.Джексон будут работать над комедийным анимационным сериалом “Futhа Mucka" на платформе Quibi, сообщает Deadline. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T13:22
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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кино и сериалы, новости культуры, райан рейнольдс (актер)

Райан Рейнольдс и Сэмюэл Л. Джексон примут участие в комедийном сериале

13:22 24.07.2020
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© AFP 2020 / Getty Images / GETTY IMAGES NORTH AMERICA /Cindy Ord,Frazer Harrison Райан Рейнольдс и Сэмюэл Л. Джексон
Райан Рейнольдс и Сэмюэл Л. Джексон
© AFP 2020 / Getty Images / GETTY IMAGES NORTH AMERICA /Cindy Ord,Frazer Harrison
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Райан Рейнольдс и Сэмюэл Л.Джексон будут работать над комедийным анимационным сериалом “Futhа Mucka" на платформе Quibi, сообщает Deadline.
Им предстоит озвучить двух главных героев, которые любят друг друга. Точнее, персонаж Рейнольдса любит Джексона. Но по мере развития событий второй оказывается главным опекуном первого.
Актеры также выступят исполнительными продюсерами мультипликационного сериала. Шоураннеры проекта Джим и Брайан Кехо.
Рейнольдс и Джексон недавно закончили работу над фильмом "Телохранитель жены киллера" — сиквелом ленты "Телохранитель киллера" (2017), в которой они также принимали участие.
Кадр из фильма Главный герой
21 июля, 07:08Культура
В Сети появились кадры из комедии "Главный герой" с Райаном Рейнольдсом
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