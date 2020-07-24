Райан Рейнольдс и Сэмюэл Л. Джексон примут участие в комедийном сериале

Им предстоит озвучить двух главных героев, которые любят друг друга. Точнее, персонаж Рейнольдса любит Джексона. Но по мере развития событий второй оказывается главным опекуном первого.

Рейнольдс и Джексон недавно закончили работу над фильмом "Телохранитель жены киллера" — сиквелом ленты "Телохранитель киллера" (2017), в которой они также принимали участие.