https://ria.ru/20200724/1574856538.html
Мэра Саяногорска лишили прав за пьяную езду
Главу Саяногорска в Хакасии лишили прав на полтора года за пьяную езду и оштрафовали на 30 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в Верховном суде республики. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T13:13
2020-07-24T13:13
саяногорск
происшествия
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https://ria.ru/20200610/1572778307.html
1
саяногорск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саяногорск, происшествия