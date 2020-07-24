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Мэра Саяногорска лишили прав за пьяную езду
Главу Саяногорска в Хакасии лишили прав на полтора года за пьяную езду и оштрафовали на 30 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в Верховном суде республики. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T13:13
саяногорск
происшествия
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
саяногорск, происшествия

Мэра Саяногорска лишили прав за пьяную езду

13:13 24.07.2020
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© Фото : страница Михаила Валова в FacebookМэр Саяногорска Михаил Валов
Мэр Саяногорска Михаил Валов
© Фото : страница Михаила Валова в Facebook
Мэр Саяногорска Михаил Валов. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 24 июл – РИА Новости. Главу Саяногорска в Хакасии лишили прав на полтора года за пьяную езду и оштрафовали на 30 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в Верховном суде республики.
В начале июля мэр Саяногорска Михаил Валов рассказал, что полиция остановила его за рулем и предложила пройти медосвидетельствование. Тест показал наличие алкоголя в крови, но он с этим не согласен, поскольку ежедневно принимает лекарства.
"Главу Саяногорска Михаила Валова лишили прав за административное правонарушение на полтора года. Также он должен заплатить штраф в 30 тысяч рублей", - сообщили в суде.
Валов руководит городом с 9 сентября 2018 года.
Инспектор ГИБДД во время патрулирования
10 июня, 22:57
Водителя пензенского вице-премьера лишили прав за "пьяное" вождение
1341033
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СаяногорскПроисшествия
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