В Минздраве ожидают снятия всех ограничений по коронавирусу в феврале

Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Все ограничения из-за коронавируса в России планируется снять к февралю, заявил глава Минздрава Все ограничения из-за коронавируса в России планируется снять к февралю, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании министров здравоохранения государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.

По его словам, ожидается формирование популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов.

Министр рассказал, что летальность от инфекции в стране составила 1,62% — это один из самых низких показателей в мире.

"Но нам дорога каждая жизнь, поэтому медики работают в круглосуточном режиме", — добавил он.

Вместе с тем министр отметил, что в стране не было ни одного случая отказа в медпомощи пациентам с коронавирусом, дефицита реанимационного оборудования также не было.

Ранее он рассказал, как пройдет третий этап испытания отечественной вакцины. Сделать прививку планируют не менее чем 800 добровольцам. По его словам, это может произойти в августе, после выдачи разрешения на широкое применение препарата.