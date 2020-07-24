В Минздраве ожидают снятия всех ограничений по коронавирусу в феврале

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Все ограничения из-за коронавируса в России планируется снять к февралю, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании министров здравоохранения государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.
По его словам, ожидается формирование популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов.
Министр рассказал, что летальность от инфекции в стране составила 1,62% — это один из самых низких показателей в мире.
"Но нам дорога каждая жизнь, поэтому медики работают в круглосуточном режиме", — добавил он.
Вместе с тем министр отметил, что в стране не было ни одного случая отказа в медпомощи пациентам с коронавирусом, дефицита реанимационного оборудования также не было.
Ранее он рассказал, как пройдет третий этап испытания отечественной вакцины. Сделать прививку планируют не менее чем 800 добровольцам. По его словам, это может произойти в августе, после выдачи разрешения на широкое применение препарата.
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