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В Минздраве ожидают снятия всех ограничений по коронавирусу в феврале
Все ограничения из-за коронавируса в России планируется снять к февралю, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании министров здравоохранения государств РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество

В Минздраве ожидают снятия всех ограничений по коронавирусу в феврале

12:56 24.07.2020 (обновлено: 16:09 24.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Все ограничения из-за коронавируса в России планируется снять к февралю, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании министров здравоохранения государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.
По его словам, ожидается формирование популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов.
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Министр рассказал, что летальность от инфекции в стране составила 1,62% — это один из самых низких показателей в мире.
"Но нам дорога каждая жизнь, поэтому медики работают в круглосуточном режиме", — добавил он.
Вместе с тем министр отметил, что в стране не было ни одного случая отказа в медпомощи пациентам с коронавирусом, дефицита реанимационного оборудования также не было.
Ранее он рассказал, как пройдет третий этап испытания отечественной вакцины. Сделать прививку планируют не менее чем 800 добровольцам. По его словам, это может произойти в августе, после выдачи разрешения на широкое применение препарата.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
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