Москвичку будут судить за попытку купить младенца за 75 тысяч рублей

По данным следствия, в феврале женщина разместила в одной из социальных сетей объявление о намерении "приобрести для воспитания новорожденного ребенка". Впоследствии с ней связались правоохранители и представились продавцами. Обвиняемая договорилась о встрече в ТЦ подмосковного Жуковского, где должна была заплатить за ребенка 75 тысяч рублей тремя платежами.