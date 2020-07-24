Москвичку будут судить за попытку купить младенца за 75 тысяч рублей

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Жительница Москвы предстанет перед судом за попытку купить новорожденного ребенка за 75 тысяч рублей с помощью объявления в соцсети, сообщила пресс-служба подмосковного главка СК РФ.
По данным следствия, в феврале женщина разместила в одной из социальных сетей объявление о намерении "приобрести для воспитания новорожденного ребенка". Впоследствии с ней связались правоохранители и представились продавцами. Обвиняемая договорилась о встрече в ТЦ подмосковного Жуковского, где должна была заплатить за ребенка 75 тысяч рублей тремя платежами.
Отмечается, что на допросе она полностью признала свою вину.
"Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд", - говорится в сообщении.
Женщина обвиняется в совершении купли-продажи в отношении несовершеннолетнего лица (п. "б" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ), ей грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.