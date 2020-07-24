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Москвичку будут судить за попытку купить младенца за 75 тысяч рублей
Жительница Москвы предстанет перед судом за попытку купить новорожденного ребенка за 75 тысяч рублей с помощью объявления в соцсети, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T12:54
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Москвичку будут судить за попытку купить младенца за 75 тысяч рублей

12:54 24.07.2020
330
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Жительница Москвы предстанет перед судом за попытку купить новорожденного ребенка за 75 тысяч рублей с помощью объявления в соцсети, сообщила пресс-служба подмосковного главка СК РФ.
По данным следствия, в феврале женщина разместила в одной из социальных сетей объявление о намерении "приобрести для воспитания новорожденного ребенка". Впоследствии с ней связались правоохранители и представились продавцами. Обвиняемая договорилась о встрече в ТЦ подмосковного Жуковского, где должна была заплатить за ребенка 75 тысяч рублей тремя платежами.
Ребенок
25 июня, 00:42
Среди матерей младенцев "на продажу" оказалась россиянка, пишет СМИ
Отмечается, что на допросе она полностью признала свою вину.
"Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд", - говорится в сообщении.
Женщина обвиняется в совершении купли-продажи в отношении несовершеннолетнего лица (п. "б" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ), ей грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.
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Следственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
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