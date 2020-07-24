ЦИК подготовит пакет поправок в избирательное законодательство

"Проведя кампанию в сложнейших условиях, беспрецедентных, закон старый, а порядок, который мы пытаемся применить, не нарушая закон, новый. Мы обрабатываем с вами те механизмы, снимая те нюансы, которые потом, проведя анализ, обсуждений с экспертами, мы подготовим пакет предложений для законодателей", - сказала Памфилова на заседании в пятницу.