https://ria.ru/20200724/1574856280.html
ЦИК подготовит пакет поправок в избирательное законодательство
ЦИК представит свои предложения по изменению в избирательное законодательство, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T12:52
2020-07-24T13:23
россия
элла памфилова
цик рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573839446_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_cc9a479721bdd7caa21c90a34ea50e12.jpg
4
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573839446_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_cc9a479721bdd7caa21c90a34ea50e12.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573839446_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_438a322e196e967ebe16509184830aa5.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573839446_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_636c948bc18945de0652985b036bf8e2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, элла памфилова, цик рф, политика