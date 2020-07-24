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ЦИК ужесточит требования к местам голосования на придомовых территориях
ЦИК ужесточит требования к оборудованию мест для проведения досрочного голосования на придомовых территориях на сентябрьских выборах, заявила председатель ЦИК... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T12:51
элла памфилова
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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элла памфилова, политика

ЦИК ужесточит требования к местам голосования на придомовых территориях

12:51 24.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГолосование
Голосование
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Голосование. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ЦИК ужесточит требования к оборудованию мест для проведения досрочного голосования на придомовых территориях на сентябрьских выборах, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Ранее она заявила что досрочное голосование в сентябре планируется провести в течение двух предшествующих дней 11 и 12 сентября.
"Чтобы ограничить, упорядочить и обеспечить все необходимые нормы, мы ужесточаем требования к оборудованию места для досрочного голосования на придомовых территориях", - сказала Памфилова на заседании в пятницу.
Она пояснила что место для досрочного голосования на придомовых территориях должно быть оборудовано таким образом, чтобы обеспечивалась тайна голосования, максимальное удобство для избирателей и безопасность.
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