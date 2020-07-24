В Москве обеспечат безопастность при проведении выпускных вечеров

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Более 3 тысяч человек будут обеспечивать безопасность при проведении выпускных вечеров в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
С 24 на 25 июля на территории Москвы пройдут выпускные вечера. Главные события состоятся в Парке Горького, где ожидается насыщенная программа для выпускников.
"В обеспечении охраны общественного порядка в местах проведения праздничных мероприятий и на прилегающих к ним территориях планируется задействовать свыше 3,1 тысячи человек, из них 800 – в Парке Горького", - говорится в сообщении.
Уточняется, что обеспечивать безопасность выпускников будут более 1800 сотрудников полиции и около 700 росгвардейцев. Правоохранителям будут помогать около 150 народных дружинников и представителей общественных пунктов охраны порядка, а также свыше 400 работников частных охранных организаций.
"Все площадки перед проведением мероприятий будут обследованы с привлечением инспекторов-кинологов со служебными собаками. На контрольно-пропускных пунктах будут работать сотрудники полиции и Росгвардии, представители частных охранных организаций", - отмечается в сообщении.