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В Москве обеспечат безопастность при проведении выпускных вечеров
Более 3 тысяч человек будут обеспечивать безопасность при проведении выпускных вечеров в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T12:42
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
москва
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), москва

В Москве обеспечат безопастность при проведении выпускных вечеров

12:42 24.07.2020
241
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВыпускники российских школ
Выпускники российских школ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Выпускники российских школ. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Более 3 тысяч человек будут обеспечивать безопасность при проведении выпускных вечеров в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
С 24 на 25 июля на территории Москвы пройдут выпускные вечера. Главные события состоятся в Парке Горького, где ожидается насыщенная программа для выпускников.
"В обеспечении охраны общественного порядка в местах проведения праздничных мероприятий и на прилегающих к ним территориях планируется задействовать свыше 3,1 тысячи человек, из них 800 – в Парке Горького", - говорится в сообщении.
Уточняется, что обеспечивать безопасность выпускников будут более 1800 сотрудников полиции и около 700 росгвардейцев. Правоохранителям будут помогать около 150 народных дружинников и представителей общественных пунктов охраны порядка, а также свыше 400 работников частных охранных организаций.
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"Все площадки перед проведением мероприятий будут обследованы с привлечением инспекторов-кинологов со служебными собаками. На контрольно-пропускных пунктах будут работать сотрудники полиции и Росгвардии, представители частных охранных организаций", - отмечается в сообщении.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Москва
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