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Во Владимирской области число заразившихся коронавирусом достигло 121
Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло со 118 до 121, число выздоровевших превысило 5... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T12:41
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Во Владимирской области число заразившихся коронавирусом достигло 121

12:41 24.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 24 июл - РИА Новости. Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло со 118 до 121, число выздоровевших превысило 5 тысяч, сообщила администрация региона.
К 23 июля в области скончались 118 пациентов.
"За период наблюдения в области отмечен 121 летальный случай. 5021 пациент с коронавирусом в регионе выздоровел, в том числе за 23 июля – 132 человека", - говорится в сообщении.
Всего на территории области зарегистрированы 5402 случая COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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