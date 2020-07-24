В ВС Украины выявили 17 новых случаев COVID-19

"За прошедшие сутки зарегистрировано 17 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится три человека… На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 14 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-центра.

По данным пресс-центра, по состоянию на пятницу в ВСУ болеют 147 человек, всего за время пандемии выздоровели 565 человек, летальных случаев - пять. На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 411 человек.