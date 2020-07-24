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Распространение нового коронавируса
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В ВС Украины выявили 17 новых случаев COVID-19
Семнадцать новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 147 человек, выздоровели уже 565... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T12:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
вооруженные силы украины
воз
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, вооруженные силы украины, воз, украина, в мире

В ВС Украины выявили 17 новых случаев COVID-19

12:40 24.07.2020
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
КИЕВ, 24 июл – РИА Новости. Семнадцать новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 147 человек, выздоровели уже 565 человек, сообщил в пятницу пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 17 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится три человека… На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 14 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-центра.
Киев
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По данным пресс-центра, по состоянию на пятницу в ВСУ болеют 147 человек, всего за время пандемии выздоровели 565 человек, летальных случаев - пять. На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 411 человек.
Ранее Минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 62 823 случя инфицирования COVID-19, скончались 1 571 человек, выздоровели 34 886 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15 миллионов случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Вооруженные силы УкраиныВОЗУкраинаВ мире
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