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Туристов предупредили о мошенниках, продающих билеты в Крым
Работа мошеннических сайтов по продаже билетов в Крым в последние время заметно активизировалась, заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров,... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T12:37
сергей аксенов (политик)
игорь зотов
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
сергей аксенов (политик), игорь зотов, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

Туристов предупредили о мошенниках, продающих билеты в Крым

12:37 24.07.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Ялте
Отдыхающие на пляже в Ялте
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на пляже в Ялте. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Работа мошеннических сайтов по продаже билетов в Крым в последние время заметно активизировалась, заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественного совета при министерстве транспорта РФ Илья Зотов.
"У нас активизировалась работа мошеннических сайтов. Люди, которые едут в Крым, приобретают билет на поезд, на самолет. В большинстве своем такие сайты находятся вне правового поля. Можно десять раз покупать билет, тратить деньги, а на сайте будет указана ошибка, что ваш платеж не прошел, но по прошествии времени вы получите списание со своей карточки денег", - сказал Зотов в пресс-центре крымского представительства МИА "Россия сегодня".
По его словам, туристам следует приобретать билеты только на официальных сайтах, а по мошенническим сейчас ведется работа по их блокировке. "Мы совместно с Роскомнадзором эту работу сейчас проводим, блокируем подобные ресурсы", - подчеркнул Зотов.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что Крым принял первый миллион отдыхающих в нынешнем туристическом сезоне, который из-за ситуации с коронавирусной инфекцией стартовал только 1 июля.
Отдыхающие на пляже в посёлке городского типа Новофёдоровка Сакского района
Вчера, 09:22Туризм
Крым принял первый миллион отдыхающих в этом турсезоне
010101
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Сергей Аксенов (политик)Игорь ЗотовФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
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