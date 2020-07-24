Туристов предупредили о мошенниках, продающих билеты в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Работа мошеннических сайтов по продаже билетов в Крым в последние время заметно активизировалась, заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественного совета при министерстве транспорта РФ Илья Зотов.
"У нас активизировалась работа мошеннических сайтов. Люди, которые едут в Крым, приобретают билет на поезд, на самолет. В большинстве своем такие сайты находятся вне правового поля. Можно десять раз покупать билет, тратить деньги, а на сайте будет указана ошибка, что ваш платеж не прошел, но по прошествии времени вы получите списание со своей карточки денег", - сказал Зотов в пресс-центре крымского представительства МИА "Россия сегодня".
По его словам, туристам следует приобретать билеты только на официальных сайтах, а по мошенническим сейчас ведется работа по их блокировке. "Мы совместно с Роскомнадзором эту работу сейчас проводим, блокируем подобные ресурсы", - подчеркнул Зотов.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что Крым принял первый миллион отдыхающих в нынешнем туристическом сезоне, который из-за ситуации с коронавирусной инфекцией стартовал только 1 июля.