Туристов предупредили о мошенниках, продающих билеты в Крым

"У нас активизировалась работа мошеннических сайтов. Люди, которые едут в Крым, приобретают билет на поезд, на самолет. В большинстве своем такие сайты находятся вне правового поля. Можно десять раз покупать билет, тратить деньги, а на сайте будет указана ошибка, что ваш платеж не прошел, но по прошествии времени вы получите списание со своей карточки денег", - сказал Зотов в пресс-центре крымского представительства МИА "Россия сегодня".