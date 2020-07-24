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Совфед одобрил закон о вейпах и кальянах в антитабачном законодательстве
Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, которым на вейпы, кальяны и снюсы будет распространено антитабачное законодательство, в том числе... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T13:59
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353
60
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РИА Новости
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353
60
здоровье - общество, общество

Совфед одобрил закон о вейпах и кальянах в антитабачном законодательстве

12:37 24.07.2020 (обновлено: 13:59 24.07.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКальян
Кальян
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Кальян. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, которым на вейпы, кальяны и снюсы будет распространено антитабачное законодательство, в том числе административные штрафы.
Также на электронные сигареты и кальяны будет распространяться соответствующая административная ответственность: за вовлечение несовершеннолетних в процесс использования электронных курительных изделий, нарушение запрета их использования в помещениях и демонстрацию процесса потребления электронных курительных изделий во вновь созданных и предназначенных для взрослых аудиовизуальных произведениях, включая теле- и видеофильмы, в театрально-зрелищных представлениях. Штрафы остаются теми же, что сейчас распространяются на обычные сигареты.
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5 декабря 2019, 20:59РИА Наука
Ученые нашли редкое заболевание, вероятно, вызванное курением вейпа
Кроме того, законодательно теперь будет прописан запрет на курение в коммунальных квартирах. Также в правах и обязанностях граждан теперь будут прописаны последствия и табакокурения, и потребления никотиносодержащих веществ. Вместе с тем, курильщикам будет оказываться медицинская помощь, направленная на прекращение потребления табака или никотиносодержащей продукции.
Сенаторы также приняли постановление, в котором рекомендовали кабмину инициировать разработку технического регламента на никотинсодержащую продукцию, предусмотрев вступление его в силу с 1 января 2022 года.
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Здоровье - ОбществоОбщество
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