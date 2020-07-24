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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200724/1574854961.html
Эрдоган прибыл в Айя-Софию, где пройдет первый за 86 лет намаз
Президент Турции Тайип Эрдоган прибыл к Айя-Софии в Стамбуле, где состоится первый после 1934 года пятничный намаз, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:48
религия и мировоззрение
собор святой софии в турции
ситуация вокруг собора святой софии
юнеско
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в мире
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собор святой софии в турции
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574865586_20:0:953:525_1400x0_80_0_0_029a5952d9fea5aab1031255dfc41ebf.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
собор святой софии в турции, ситуация вокруг собора святой софии, юнеско, турция, в мире

Эрдоган прибыл в Айя-Софию, где пройдет первый за 86 лет намаз

12:36 24.07.2020 (обновлено: 14:48 24.07.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба собора Святой Софии / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдога в соборе Святой Софии в Стамбуле. Кадр видео
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдога в соборе Святой Софии в Стамбуле. Кадр видео
© РИА Новости / Пресс-служба собора Святой Софии
Перейти в фотобанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдога в соборе Святой Софии в Стамбуле. Кадр видео
СТАМБУЛ, 24 июл - РИА Новости, Алена Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган прибыл к Айя-Софии в Стамбуле, где состоится первый после 1934 года пятничный намаз, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее губернатор Стамбула Али Ерликайя объявил, что доступ в район Айя-Софии полностью закрыт из-за большого скопления людей.
Собор Святой Софии (Айя-София)
Вчера, 11:43Религия и мировоззрение
Доступ в район собора Святой Софии в Стамбуле полностью закрыли
Кортеж турецкого лидера остановился у Айя-Софии. Ожидается, что Эрдоган примет участие в намазе, после чего сделает заявление.
Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.
Храм Святой Софии - Айя-София был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Религия и мировоззрениеСобор Святой Софии в ТурцииСитуация вокруг собора Святой СофииЮНЕСКОТурцияВ мире
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