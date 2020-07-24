В Челябинской области ввели режим ЧС из-за почти двухмесячной засухи

ЧЕЛЯБИНСК, 24 июл – РИА Новости. Режим ЧС ввели на территории Режим ЧС ввели на территории Челябинской области из-за засухи, которая держится уже почти два месяца, говорится в постановлении губернатора региона Алексея Текслера

Ранее режим ЧС из-за засухи объявили 19 сельскохозяйственных районов из 21 (в ряде районах области осадков не было с июня). Текслер пояснял, что прямой ущерб из-за засухи будет существенным. Режим ЧС в области, уточнял он, позволит в дальнейшем соблюсти все формальные процедуры по подтверждению потерь урожая и принять меры по ликвидации последствий засухи, а также обратиться в федеральное министерство сельского хозяйства за поддержкой.

"В связи с проявлением неблагоприятных агрометеорологических явлений на территории Челябинской области, вызванных атмосферной и почвенной засухами, суховеем … постановляю: ввести с 24 июля 2020 года с 08:00 (06:00 мск) на территории Челябинской области режим чрезвычайной ситуации регионального характера", - говорится в постановлении, размещенном на сайте правительства региона.

Также постановлением определяются границы зоны чрезвычайной ситуации в пределах 19 муниципальных районов и городского округа.