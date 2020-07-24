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В Челябинской области ввели режим ЧС из-за почти двухмесячной засухи
Режим ЧС ввели на территории Челябинской области из-за засухи, которая держится уже почти два месяца, говорится в постановлении губернатора региона Алексея... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T12:41
челябинская область
общество
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РИА Новости
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353
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челябинская область, общество

В Челябинской области ввели режим ЧС из-за почти двухмесячной засухи

12:34 24.07.2020 (обновлено: 12:41 24.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкЗасуха в Челябинской области
Засуха в Челябинской области
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Засуха в Челябинской области. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 24 июл – РИА Новости. Режим ЧС ввели на территории Челябинской области из-за засухи, которая держится уже почти два месяца, говорится в постановлении губернатора региона Алексея Текслера.
Ранее режим ЧС из-за засухи объявили 19 сельскохозяйственных районов из 21 (в ряде районах области осадков не было с июня). Текслер пояснял, что прямой ущерб из-за засухи будет существенным. Режим ЧС в области, уточнял он, позволит в дальнейшем соблюсти все формальные процедуры по подтверждению потерь урожая и принять меры по ликвидации последствий засухи, а также обратиться в федеральное министерство сельского хозяйства за поддержкой.
"В связи с проявлением неблагоприятных агрометеорологических явлений на территории Челябинской области, вызванных атмосферной и почвенной засухами, суховеем … постановляю: ввести с 24 июля 2020 года с 08:00 (06:00 мск) на территории Челябинской области режим чрезвычайной ситуации регионального характера", - говорится в постановлении, размещенном на сайте правительства региона.
Также постановлением определяются границы зоны чрезвычайной ситуации в пределах 19 муниципальных районов и городского округа.
По данным минсельхоза региона, почти все районы Челябинской области коснулась почвенно-атмосферная засуха. В дневные часы температура воздуха поднимается до 38 градусов, на почве - до 57-68 градусов, за май выпало 30-45% нормы осадков, в июне-июле на большей территории региона более 1,5 месяцев осадков не было вообще. Перед регионом стояла задача произвести не менее 1,8 миллиона тонн зерна, исходя из предварительного баланса, ожидаемый валовый сбор составит 1,1 миллиона тонн.
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