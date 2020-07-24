Запретный плод: как ландшафтный мастер не дал пандемии погубить его сады

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Василий Журов занимается ландшафтным дизайном уже почти 20 лет. За это время он успел спроектировать не один десяток садов и открыть свою небольшую фирму, которая работает в Подмосковье. Только в этом году его работа пошла совсем не так, как он планировал.

В рамках спецпроекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф "Полет нормальный. Истории предпринимателей" Василий рассказал, как пандемия затормозила все его проекты, но вдохновила его супругу Иванку на расширение собственного бизнеса, а многих россиян - на покупку своей фазенды.

© Фото : из личного архива Василия Журова Проект ландшафтного дизайнера Василия Журова © Фото : из личного архива Василия Журова Проект ландшафтного дизайнера Василия Журова

Не сезон

Бизнес Василия носит сезонный характер. Каждый год он выполняет около десяти садовых проектов разной степени сложности и масштаба. Обычно предприниматель получает заказы и приступает к работе, начиная с марта-апреля - как раз, когда этой весной в столичном регионе объявили самоизоляцию.

"Сезон просто не начался. Мы с женой поехали отдыхать, вернулись домой и сели - без денег и без новых заказов", - вспоминает Василий.

В тот момент в его арсенале осталось несколько старых заказов - чертежей, связанных исключительно с проектированием. Вдобавок он оформил себе электронный рабочий пропуск, чтобы ухаживать за прошлогодними посадками по уже выполненным проектам - иначе растения бы просто погибли.

Пандемия началась для Василия не вовремя, но именно сезонность его бизнеса помогла ему чуть легче пережить карантин, чем многим другим предпринимателям. Сотрудников в его компании в межсезонье просто не было, поэтому никого не пришлось отправлять домой.

© Фото : из личного архива Василия Журова Проект ландшафтного дизайнера Василия Журова © Фото : из личного архива Василия Журова Проект ландшафтного дизайнера Василия Журова

Несчастье помогло

Пока Василий занимался поддержанием на плаву своего дела, его жена Иванка решила масштабировать то, чем занималась ранее. Ее стезя - моделирование и пошив платьев.

Но если до пандемии она брала единичные заказы, то за время карантина встала на широкую ногу и решила выйти на маркетплейс.

"Появилось свободное время, чтобы как-то обдумать ситуацию. Раньше она проектировала и работала вместе с другими швеями. А сейчас запустила производство, оформила себе отдельное ИП. Теперь это уже серьезная история! На этой неделе она отгружает 200 платьев", - говорит гордый супруг.

Можно сказать, что у Василия и его жены семейное дело - оба занимаются проектированием, только Василий создает комфортную среду, а Иванка - комфортную одежду.

© Фото : из личного архива Василия Журова Проект ландшафтного дизайнера Василия Журова © Фото : из личного архива Василия Журова Проект ландшафтного дизайнера Василия Журова

Алмазы в груде камней

Василий полагает, что именно из-за пандемии многие жители столицы и области купили себе загородные участки, и после снятия ограничений у его команды начался настоящий аврал - дачники стали массово заказывать оформление новых садов.

"Обычно новые клиенты приходят весной, в мае звонки заканчиваются. А сейчас до сих пор звонят, звонят, звонят! Буквально не хватает рук и ног", - признается он.

Но поиск рабочих рук оказался настоящей проблемой: из-за коронавируса и закрытых границ в России почти не осталось иностранных сотрудников, которых он зачастую нанимал. А среди наших соотечественников хороший садовый работник - как алмаз в груде камней, говорит Василий.

"Мы занимаемся не озеленением, а профессиональным ландшафтным дизайном. И здесь нельзя работать спустя рукава или кинуть окурок на участке посреди работы. В конце дня инструменты нужно помыть и поставить на свои места. Не все к этому готовы", - объясняет Василий.

По некоторым прогнозам, вторая волна коронавируса может настигнуть нашу страну осенью. К ноябрю, перед зимними холодами, фирма Василия обычно заканчивает сезон. Бизнесмен говорит, что не боится новой волны, но очень хотел бы успеть доделать все свои проекты этого года.

Во многом сложности связаны с заказом растений. Нужно успеть их принять и посадить, а новая самоизоляция очень сильно усложнила бы процесс. Весной такого сценария Василию удалось избежать - все проекты он сдвинул по времени, и они выполняются прямо сейчас, благо лето выдалось не очень жарким.