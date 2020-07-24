https://ria.ru/20200724/1574854642.html
В Кремле не располагают информацией о законопроекте о критике ФСБ
В Кремле не располагают информацией о законопроекте о критике ФСБ бывшими сотрудниками, журналистами и обычными гражданами, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T12:33
2020-07-24T12:33
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
владимир путин
политика
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https://ria.ru/20200721/1574653758.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156257/94/1562579496_0:0:3014:1695_1400x0_80_0_0_10be47c29bb4e74e6cda15e1848cf512.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, владимир путин, политика