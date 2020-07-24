В Кремле не располагают информацией о законопроекте о критике ФСБ

"Ничего не могу сказать, просто не располагаю информацией, не могу утверждать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, следят ли за законопроектом о критике, о высказываниях о ФСБ, в том числе бывшими сотрудниками, журналистами, обычными гражданами, считают ли его адекватным и поддерживают ли.