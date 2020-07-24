Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200724/1574854642.html
В Кремле не располагают информацией о законопроекте о критике ФСБ
В Кремле не располагают информацией о законопроекте о критике ФСБ бывшими сотрудниками, журналистами и обычными гражданами, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T12:33
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156257/94/1562579496_0:0:3014:1695_1400x0_80_0_0_10be47c29bb4e74e6cda15e1848cf512.jpg
https://ria.ru/20200721/1574653758.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/156257/94/1562579496_0:0:3014:1695_1400x0_80_0_0_10be47c29bb4e74e6cda15e1848cf512.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156257/94/1562579496_86:0:2817:2048_1400x0_80_0_0_9f157c9002b32e847aeb700fe9f2ea0a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156257/94/1562579496_427:0:2475:2048_1400x0_80_0_0_1cc739933734373fd089274a66be336c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, владимир путин, политика

В Кремле не располагают информацией о законопроекте о критике ФСБ

12:33 24.07.2020
224
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В Кремле не располагают информацией о законопроекте о критике ФСБ бывшими сотрудниками, журналистами и обычными гражданами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ничего не могу сказать, просто не располагаю информацией, не могу утверждать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, следят ли за законопроектом о критике, о высказываниях о ФСБ, в том числе бывшими сотрудниками, журналистами, обычными гражданами, считают ли его адекватным и поддерживают ли.
Песков ответил отрицательно на вопрос, занимался ли президент Владимир Путин данным законопроектом.
Сотрудники ФСБ России
21 июля, 14:54
Госдума приняла закон о профессиональной тайне для сотрудников ФСБ
601015
Обсудить 1
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
Рекомендуем
Рамзан Кадыров
В Кремле прокомментировали присвоение Кадырову звание генерал-майора
Хабаровск
В Хабаровском крае не намерены вводить новые ограничения по COVID-19
Президент РФ Владимир Путин
Путин поздравил президента Узбекистана с днем рождения
Засуха в Челябинской области
В Челябинской области ввели режим ЧС из-за почти двухмесячной засухи
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет совещание с членами Совбеза
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
ЦИК подготовит пакет поправок в избирательное законодательство
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Песков: в Кремле знают, что в Хабаровск прилетели псевдооппозиционеры
Президент РФ Владимир Путин
В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Трампа
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков назвал санкции США против "Северного потока — 2" неприемлемыми
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
В Кремле заявили об отсутствии сроков проведения прямой линии с Путиным
Кальян
Совфед одобрил закон о вейпах и кальянах в антитабачном законодательстве
Голосование
ЦИК поддержал порядок досрочного голосования на выборах в сентябре
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
В Кремле прокомментировали ответ Кадырова на санкции США
Сотрудники Росгвардии
Совфед одобрил закон, обязывающий росгвардейцев представляться гражданам
Голосование
ЦИК ужесточит требования к местам голосования на придомовых территориях
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32Оценено возможное снижение ставки по ипотеке в России
02:30В Портленде суд отказался запрещать задержания федеральными силовиками
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
23:56YouTube прокомментировала иск сооснователя Apple о мошенничестве
23:45Израиль атаковал объекты на юге Сирии
23:43Трамп подписал указ о снижении цен на лекарства в США
Лента новостейМолния