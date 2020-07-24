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Россия привержена полной демилитаризации космоса, заявил Песков
Россия привержена полной демилитаризации космоса, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя утверждения США об испытаниях РФ... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:06
хочу стать космонавтом
ввс сша
дмитрий песков
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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ввс сша, дмитрий песков, сша, в мире

Россия привержена полной демилитаризации космоса, заявил Песков

12:28 24.07.2020 (обновлено: 14:06 24.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия привержена полной демилитаризации космоса, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя утверждения США об испытаниях РФ противоспутникового оружия.
"Вы знаете, что Россия всегда была и остается страной, приверженной задаче полной демилитаризации космоса и неразмещения в космосе каких-либо видов вооружения", - сказал журналистам Песков.
Говоря о том, будет ли реакция в Кремле на такие обвинения, Песков сказал, что "это, наверное, должны делать наши министерства обороны и министерство иностранных дел".
Ранее космическое командование США заявило, что располагает доказательствами, что Россия провела "неразрушающие испытания космического противоспутникового оружия". По американским данным, 15 июля от спутника "Космос-2543" отделился другой объект, который в каталоге Космического командования США обозначен номером 45915.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в командном пункте обслуживания стартового комплекса РН Союз-2 на космодроме Восточный
15 июля, 15:17
Рогозин высказался против оружия в космосе
На сайте spacetrack.org - специализированном сайте ВВС США, на котором публикуется открытая информация, объекту 45915 уделено особое внимание. Информация о том, что 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США отслеживает объект на орбите, размещена в верхней части сайта. Там же можно получить данные о его местоположении.
Как заявляют американские военные, запуск "объекта" был проведен рядом с другим российским спутником. Отмечается, что данные испытания похожи на ситуацию 2017 года и не похожи на тестирование спутника-инспектора.
Пятнадцатого июля Минобороны России действительно сообщили об испытаниях новейшего малого спутника-инспектора, с помощью которого с близкого расстояния обследован другой отечественный аппарат. Ситуацию 2017 года американские военные вспоминают в связи с запуском в июне того года Россией спутника-платформы "Космос-2519", от которого в августе отделился малый космический аппарат. В каталоге ВВС США второй спутник получил наименование "Космос-2521".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
10 июля, 12:21
Лавров подтвердил встречу группы США — Россия по космосу в конце июля
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Хочу стать космонавтомВВС СШАДмитрий ПесковСШАВ мире
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