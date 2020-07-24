Россия привержена полной демилитаризации космоса, заявил Песков

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия привержена полной демилитаризации космоса, сказал пресс-секретарь главы государства Россия привержена полной демилитаризации космоса, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков , комментируя утверждения США об испытаниях РФ противоспутникового оружия.

"Вы знаете, что Россия всегда была и остается страной, приверженной задаче полной демилитаризации космоса и неразмещения в космосе каких-либо видов вооружения", - сказал журналистам Песков.

Говоря о том, будет ли реакция в Кремле на такие обвинения, Песков сказал, что "это, наверное, должны делать наши министерства обороны и министерство иностранных дел".

Ранее космическое командование США заявило, что располагает доказательствами, что Россия провела "неразрушающие испытания космического противоспутникового оружия". По американским данным, 15 июля от спутника "Космос-2543" отделился другой объект, который в каталоге Космического командования США обозначен номером 45915.

На сайте spacetrack.org - специализированном сайте ВВС США , на котором публикуется открытая информация, объекту 45915 уделено особое внимание. Информация о том, что 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США отслеживает объект на орбите, размещена в верхней части сайта. Там же можно получить данные о его местоположении.

Как заявляют американские военные, запуск "объекта" был проведен рядом с другим российским спутником. Отмечается, что данные испытания похожи на ситуацию 2017 года и не похожи на тестирование спутника-инспектора.