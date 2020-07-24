Туристы назвали вид транспорта для безопасного путешествия в пандемию

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, каким транспортом безопаснее всего путешествовать во время пандемии, сообщает OneTwoTrip.

Специалисты компании опросили 2380 пользователей и выяснили, что большинство (84 процента) из них считают, что сейчас лучше всего пользоваться личным автомобилем.

Почти такое же число людей (81 процент) готовы преодолевать на машине даже дальние расстояния. Но половина опрошенных (48 процентов) признаются, что все равно предпочли бы делать это на самолете.