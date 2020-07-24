Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200724/1574853896.html
Туристы назвали вид транспорта для безопасного путешествия в пандемию
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, каким транспортом безопаснее всего путешествовать во время пандемии, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T12:50
туризм
туризм
автомобили
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/153000/30/1530003047_0:58:4518:2599_1400x0_80_0_0_c1115649037ef25bf850b4db8e5b4888.jpg
https://ria.ru/20200720/1574508166.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/153000/30/1530003047_0:58:4518:2599_1400x0_80_0_0_c1115649037ef25bf850b4db8e5b4888.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/153000/30/1530003047_489:0:4030:2656_1400x0_80_0_0_53589e0afe2c5648c7af21da66a89422.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/153000/30/1530003047_931:0:3587:2656_1400x0_80_0_0_b5dfcfef8adf4cbb30997c494e22438d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, автомобили, новости - туризм

Туристы назвали вид транспорта для безопасного путешествия в пандемию

12:50 24.07.2020
1862
© Depositphotos / OneinchpunchДевушки в автомобиле
Девушки в автомобиле
© Depositphotos / Oneinchpunch
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, каким транспортом безопаснее всего путешествовать во время пандемии, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании опросили 2380 пользователей и выяснили, что большинство (84 процента) из них считают, что сейчас лучше всего пользоваться личным автомобилем.
Почти такое же число людей (81 процент) готовы преодолевать на машине даже дальние расстояния. Но половина опрошенных (48 процентов) признаются, что все равно предпочли бы делать это на самолете.
На аренду авто в поездке согласны 60 процентов путешественников, а каждый второй (47 процентов) рассказал, что для передвижения по городу, где он отдыхает, выбрал бы общественный транспорт или такси.
Бассейн отеля в Анталии
20 июля, 08:00Туризм
Уже скоро? Как Турция готовится к встрече российских туристов
540021
ТуризмТуризмАвтомобилиНовости - Туризм
Рекомендуем
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Соседи раскрыли детали убийства москвички накануне свадьбы
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет
Пассажирский самолет в небе
Россия пока не дала согласие возобновить авиасообщение с Белоруссией
Голосование
ЦИК поддержал порядок досрочного голосования на выборах в сентябре
Пассажирский самолет в небе
Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа
Вирус герпеса
Разработан новый метод лечения вируса герпеса
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев посетил краевую клиническую больницу
Детгярев уедет из Хабаровска "в глубинку" на выходные
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Песков: в Кремле знают, что в Хабаровск прилетели псевдооппозиционеры
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ в Твери
Губернатор Тверской области в пятый раз стал отцом
Баннер с логотипом Forbes
Forbes оценил, кто в России разбогател быстрее всего за время пандемии
Нападение на ресторан 1001 ночь
"Союз азербайджанцев" заявил о нападении армян на ресторан в Москве
Протесты в Портленде
Паника в США: "зеленые человечки" захватывают американские города
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В Минздраве ожидают снятия всех ограничений по коронавирусу в феврале
Голосование
ЦИК ужесточит требования к местам голосования на придомовых территориях
Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов
Переезд ОСК из Москвы в Петербург начнется в августе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32Оценено возможное снижение ставки по ипотеке в России
02:30В Портленде суд отказался запрещать задержания федеральными силовиками
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
23:56YouTube прокомментировала иск сооснователя Apple о мошенничестве
23:45Израиль атаковал объекты на юге Сирии
23:43Трамп подписал указ о снижении цен на лекарства в США
Лента новостейМолния