https://ria.ru/20200724/1574853896.html
Туристы назвали вид транспорта для безопасного путешествия в пандемию
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, каким транспортом безопаснее всего путешествовать во время пандемии, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T12:50
2020-07-24T12:50
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, автомобили, новости - туризм
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, каким транспортом безопаснее всего путешествовать во время пандемии, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании опросили 2380 пользователей и выяснили, что большинство (84 процента) из них считают, что сейчас лучше всего пользоваться личным автомобилем.
Почти такое же число людей (81 процент) готовы преодолевать на машине даже дальние расстояния. Но половина опрошенных (48 процентов) признаются, что все равно предпочли бы делать это на самолете.
На аренду авто в поездке согласны 60 процентов путешественников, а каждый второй (47 процентов) рассказал, что для передвижения по городу, где он отдыхает, выбрал бы общественный транспорт или такси.