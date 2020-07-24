Путин сообщил Трампу, что в Москве с коронавирусом "все очень неплохо"

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проинформировал своего американского коллегу Дональда Трампа, что в Москве с коронавирусом "все очень неплохо", при этом оба лидера отметили, что пандемия COVID-19 - огромный вызов для всех стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В Москве действительно все очень неплохо, и именно об этом и проинформировал своего американского коллегу президент РФ в ходе вчерашнего телефонного разговора. И наш президент, и американский президент отметили, что в целом коронавирус является огромным вызовом для всех стран, включая и нашу. Путин проинформировал своего коллегу о тех мерах, которые принимаются у нас в стране для борьбы с коронавирусом, достаточно эффективных мер, о чем красноречиво говорит ситуация и в Москве, и в РФ", - сказал Песков журналистам.
Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 23 июля. После него Трамп сообщил журналистам, в беседе с Путиным затрагивалась ситуация с коронавирусом. По словам Трампа, Россия тяжело переживает коронавирус, особенно в Москве.
По последним данным оперативного штаба, в России выявлены 800 849 заболевших COVID-19, 13 046 скончались. На этой неделе в стране впервые с апреля фиксируют прирост заболевших менее 6 тысяч в сутки. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в четверг, что ситуация с коронавирусом в российской столице "стабильно позитивная". Он отметил, что город в движении и динамике практически восстановил объемы, которые были до пандемии.
США лидируют в мировой статистике по заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции, в этой стране на данный момент зарегистрированы более четверти от всех подтвержденных случаев на планете. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших в США превысило 4 миллиона, умерли более 143 тысяч пациентов с COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф