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https://ria.ru/20200724/1574853866.html
Путин сообщил Трампу, что в Москве с коронавирусом "все очень неплохо"
Президент РФ Владимир Путин проинформировал своего американского коллегу Дональда Трампа, что в Москве с коронавирусом "все очень неплохо", при этом оба лидера... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T12:31
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коронавирус в россии
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дональд трамп
здоровье - общество
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РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_0:358:3002:2047_1400x0_80_0_0_e096b05e7faf2cf794b4c4d0237a7f99.jpg
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дональд трамп, здоровье - общество, владимир путин

Путин сообщил Трампу, что в Москве с коронавирусом "все очень неплохо"

12:26 24.07.2020 (обновлено: 12:31 24.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проинформировал своего американского коллегу Дональда Трампа, что в Москве с коронавирусом "все очень неплохо", при этом оба лидера отметили, что пандемия COVID-19 - огромный вызов для всех стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В Москве действительно все очень неплохо, и именно об этом и проинформировал своего американского коллегу президент РФ в ходе вчерашнего телефонного разговора. И наш президент, и американский президент отметили, что в целом коронавирус является огромным вызовом для всех стран, включая и нашу. Путин проинформировал своего коллегу о тех мерах, которые принимаются у нас в стране для борьбы с коронавирусом, достаточно эффективных мер, о чем красноречиво говорит ситуация и в Москве, и в РФ", - сказал Песков журналистам.
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Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 23 июля. После него Трамп сообщил журналистам, в беседе с Путиным затрагивалась ситуация с коронавирусом. По словам Трампа, Россия тяжело переживает коронавирус, особенно в Москве.
По последним данным оперативного штаба, в России выявлены 800 849 заболевших COVID-19, 13 046 скончались. На этой неделе в стране впервые с апреля фиксируют прирост заболевших менее 6 тысяч в сутки. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в четверг, что ситуация с коронавирусом в российской столице "стабильно позитивная". Он отметил, что город в движении и динамике практически восстановил объемы, которые были до пандемии.
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США лидируют в мировой статистике по заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции, в этой стране на данный момент зарегистрированы более четверти от всех подтвержденных случаев на планете. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших в США превысило 4 миллиона, умерли более 143 тысяч пациентов с COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дональд ТрампЗдоровье - ОбществоВладимир Путин
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