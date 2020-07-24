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Путин проведет совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T12:25
дмитрий песков
владимир путин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
дмитрий песков, владимир путин, политика

Путин проведет совещание с членами Совбеза

12:25 24.07.2020
250
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, у главы государства также в этот день запланировано несколько рабочих внутренних встреч.
"И он имеет ввиду во второй половине дня провести совещание с постоянными членами Совета безопасности", - сказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин
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