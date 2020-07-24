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Песков: в Кремле знают, что в Хабаровск прилетели псевдооппозиционеры
В Кремле знают, что в Хабаровск на фоне несанкционированных акций прилетели различные псевдооппозиционеры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:11
михаил дегтярев
дмитрий песков
хабаровск
политика
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Песков все правильно говорит: ни для кого не секрет, что местечковые организаторы протестов за пахана, всегда привлекают более крупную рыбку в те места, где в смутные времена легко ловить политический и денежный капитал. Старая истина, известная многим.
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Пирожков подвезли.
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хабаровск
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156156/51/1561565171_0:159:3078:1890_1400x0_80_0_0_340925b7ae1cc5fa4ab08031185058fa.jpg
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михаил дегтярев, дмитрий песков, хабаровск, политика

Песков: в Кремле знают, что в Хабаровск прилетели псевдооппозиционеры

12:22 24.07.2020 (обновлено: 16:11 24.07.2020)
92087
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Кремле знают, что в Хабаровск на фоне несанкционированных акций прилетели различные псевдооппозиционеры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что у него имеется оперативная информация, что протесты в Хабаровске подогреваются, в том числе гражданами иностранных государств.
Акция протеста после назначения врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева
Вчера, 12:19
Кремль не допустит раскачивания извне ситуации с акциями в Хабаровске
"Эти продолжающиеся акции являются питательной почвой для разных квази- или псевдооппозиционеров, специальных дебоширов и так далее, которые на этом кормятся, которые, конечно же, туда прилетели", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, докладывали ли Кремлю о возможной организации протестов в Хабаровске из-за рубежа.
"В целом говорить о том, что это было организовано из-за рубежа, нельзя, мы об этом и не говорили. Но то, что со временем присоединились эти элементы, это однозначно, здесь нет никаких противоречий", — уточнил он.
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Михаил ДегтяревДмитрий ПесковХабаровскПолитика
Популярные комментарии
Песков все правильно говорит: ни для кого не секрет, что местечковые организаторы протестов за пахана, всегда привлекают более крупную рыбку в те места, где в смутные времена легко ловить политический и денежный капитал. Старая истина, известная многим.
24 июля, 12:50
otakuwell
2322006263
Пирожков подвезли.
24 июля, 12:55
РБРуслан Браско
1471602365
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