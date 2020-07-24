https://ria.ru/20200724/1574853461.html
Песков: в Кремле знают, что в Хабаровск прилетели псевдооппозиционеры
В Кремле знают, что в Хабаровск на фоне несанкционированных акций прилетели различные псевдооппозиционеры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T12:22
2020-07-24T16:11
михаил дегтярев
дмитрий песков
хабаровск
политика
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https://ria.ru/20200724/1574852879.html
otakuwell
Песков все правильно говорит: ни для кого не секрет, что местечковые организаторы протестов за пахана, всегда привлекают более крупную рыбку в те места, где в смутные времена легко ловить политический и денежный капитал. Старая истина, известная многим.
503
Руслан Браско
Пирожков подвезли.
233
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хабаровск
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил дегтярев, дмитрий песков, хабаровск, политика
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости.
В Кремле знают, что в Хабаровск
на фоне несанкционированных акций прилетели различные псевдооппозиционеры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
.
Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
заявил, что у него имеется оперативная информация, что протесты в Хабаровске подогреваются, в том числе гражданами иностранных государств.
"Эти продолжающиеся акции являются питательной почвой для разных квази- или псевдооппозиционеров, специальных дебоширов и так далее, которые на этом кормятся, которые, конечно же, туда прилетели", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, докладывали ли Кремлю о возможной организации протестов в Хабаровске из-за рубежа.
"В целом говорить о том, что это было организовано из-за рубежа, нельзя, мы об этом и не говорили. Но то, что со временем присоединились эти элементы, это однозначно, здесь нет никаких противоречий", — уточнил он.