Песков: в Кремле знают, что в Хабаровск прилетели псевдооппозиционеры

"Эти продолжающиеся акции являются питательной почвой для разных квази- или псевдооппозиционеров, специальных дебоширов и так далее, которые на этом кормятся, которые, конечно же, туда прилетели", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, докладывали ли Кремлю о возможной организации протестов в Хабаровске из-за рубежа.

"В целом говорить о том, что это было организовано из-за рубежа, нельзя, мы об этом и не говорили. Но то, что со временем присоединились эти элементы, это однозначно, здесь нет никаких противоречий", — уточнил он.