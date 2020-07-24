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На Кубани выявили 90 новых случаев COVID-19
Статистика выявления заболевших коронавирусом на Кубани достигла майских показателей, когда было по 90 случаев заражения в сутки, сообщает оперативный штаб... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T12:22
распространение нового коронавируса
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353
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коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новороссийск, армавир, краснодарский край

На Кубани выявили 90 новых случаев COVID-19

12:22 24.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19
Врачи в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи в госпитале COVID-19. Архивное фото
СОЧИ, 24 июл - РИА Новости. Статистика выявления заболевших коронавирусом на Кубани достигла майских показателей, когда было по 90 случаев заражения в сутки, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
На Кубани с каждым днем увеличивается число выявляемых заболевших коронавирусом. Власти региона обязали усилить контроль за соблюдением санитарных норм и требований Роспотребнадзора на предприятиях.
"За последние сутки в регионе подтверждено 90 случаев COVID-19... Заболевшие... в возрасте от 3 до 85 лет", - говорится в сообщении. По данным властей, в последний раз так много заражённых коронавирусом было выявлено 25 мая.
Уточняется, что в Краснодаре выявлено 13 пациентов, в Сочи – 12. По семь случаев зафиксировано в Новокубанском и Славянском, по шесть – в Динском, Белореченском районах и Армавире. По пять заболевших в Усть-Лабинском и Павловском районах, по три – в Новороссийске, а также Выселковском и Лабинском муниципалитетах.
Бригада скорой помощи у коронавирусного центра НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
Вчера, 10:47Распространение нового коронавируса
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"За все время в крае выявлено 7598 случаев коронавируса, при этом 6563 пациента выписаны с выздоровлением, из них 83 – за последние сутки. Двадцать пять человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще один - на ЭКМО, 100 пациентов скончались", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)НовороссийскАрмавирКраснодарский край
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