На Кубани выявили 90 новых случаев COVID-19

"За последние сутки в регионе подтверждено 90 случаев COVID-19... Заболевшие... в возрасте от 3 до 85 лет", - говорится в сообщении. По данным властей, в последний раз так много заражённых коронавирусом было выявлено 25 мая.

"За все время в крае выявлено 7598 случаев коронавируса, при этом 6563 пациента выписаны с выздоровлением, из них 83 – за последние сутки. Двадцать пять человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще один - на ЭКМО, 100 пациентов скончались", - говорится в сообщении.