На Кубани выявили 90 новых случаев COVID-19

СОЧИ, 24 июл - РИА Новости. Статистика выявления заболевших коронавирусом на Кубани достигла майских показателей, когда было по 90 случаев заражения в сутки, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
На Кубани с каждым днем увеличивается число выявляемых заболевших коронавирусом. Власти региона обязали усилить контроль за соблюдением санитарных норм и требований Роспотребнадзора на предприятиях.
"За последние сутки в регионе подтверждено 90 случаев COVID-19... Заболевшие... в возрасте от 3 до 85 лет", - говорится в сообщении. По данным властей, в последний раз так много заражённых коронавирусом было выявлено 25 мая.
Уточняется, что в Краснодаре выявлено 13 пациентов, в Сочи – 12. По семь случаев зафиксировано в Новокубанском и Славянском, по шесть – в Динском, Белореченском районах и Армавире. По пять заболевших в Усть-Лабинском и Павловском районах, по три – в Новороссийске, а также Выселковском и Лабинском муниципалитетах.
"За все время в крае выявлено 7598 случаев коронавируса, при этом 6563 пациента выписаны с выздоровлением, из них 83 – за последние сутки. Двадцать пять человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще один - на ЭКМО, 100 пациентов скончались", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.