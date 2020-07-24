Путин и Трамп не обсуждали вопрос санкций против "Северного потока — 2"

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали ситуацию с американскими санкциями против "Северного потока — 2", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Путин традиционно не поднимает и не является инициатором обсуждений вопросов каких-либо ограничений или санкций в отношении нашей страны или экономических проектов, осуществляемых при нашем участии", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, поднимал ли Путин тему с американскими санкциями против "Северного потока — 2" во время разговора с президентом США.
По его словам, Трамп во время разговора также не затрагивал этот вопрос.
Ранее сообщалось, что сенат США одобрил в четверг свой вариант оборонного бюджета на 2021 финансовый год, который содержит дополнительные санкции в отношении "Северного потока — 2".
30 сентября 2019, 11:18"Северный поток — 2"