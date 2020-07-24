Путин и Трамп не обсуждали вопрос санкций против "Северного потока — 2"

"Путин традиционно не поднимает и не является инициатором обсуждений вопросов каких-либо ограничений или санкций в отношении нашей страны или экономических проектов, осуществляемых при нашем участии", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, поднимал ли Путин тему с американскими санкциями против "Северного потока — 2" во время разговора с президентом США.