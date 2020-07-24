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Путин и Трамп не обсуждали вопрос санкций против "Северного потока — 2"
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали ситуацию с американскими санкциями против "Северного потока — 2", заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T12:33
северный поток — 2
дональд трамп
владимир путин
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353
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северный поток — 2, дональд трамп, владимир путин, в мире

Путин и Трамп не обсуждали вопрос санкций против "Северного потока — 2"

12:21 24.07.2020 (обновлено: 12:33 24.07.2020)
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© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtСтроительство трубопровода "Северный поток - 2" в Лубмине
Строительство трубопровода Северный поток - 2 в Лубмине
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали ситуацию с американскими санкциями против "Северного потока — 2", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Путин традиционно не поднимает и не является инициатором обсуждений вопросов каких-либо ограничений или санкций в отношении нашей страны или экономических проектов, осуществляемых при нашем участии", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, поднимал ли Путин тему с американскими санкциями против "Северного потока — 2" во время разговора с президентом США.
По его словам, Трамп во время разговора также не затрагивал этот вопрос.
Ранее сообщалось, что сенат США одобрил в четверг свой вариант оборонного бюджета на 2021 финансовый год, который содержит дополнительные санкции в отношении "Северного потока — 2".
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
040004
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Северный поток — 2Дональд ТрампВладимир ПутинВ мире
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