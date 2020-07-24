В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Трампа

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп не обсуждали нефть в ходе последнего телефонного разговора, основной темой была стратегическая стабильность и контроль над вооружениями, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Нет, там главная тема была - вопрос стабильности и контроля над вооружениями", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, поднимали ли Путин с Трампом тему нефти.
В ходе общения с журналистами Пескова также спросили, перекликались ли между собой разговор Трампа с Путиным и телефонный разговор президента США с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, который имел место в четверг. Пресс-секретарь президента РФ ответил, что эти два разговора не перекликались.
Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что президенты двух стран обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы и востребованность коллективных усилий по поддержанию стабильности в регионе, а также выразили настрой на развитие торгово-экономического взаимодействия России и США.