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В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Трампа
Президент РФ Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп не обсуждали нефть в ходе последнего телефонного разговора, основной темой была стратегическая... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T12:21
мухаммед бен сальман
дональд трамп
дмитрий песков
владимир путин
саудовская аравия
сша
политика
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РИА Новости
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РИА Новости
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мухаммед бен сальман, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, саудовская аравия, сша, политика

В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Трампа

12:21 24.07.2020
2000
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп не обсуждали нефть в ходе последнего телефонного разговора, основной темой была стратегическая стабильность и контроль над вооружениями, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Нет, там главная тема была - вопрос стабильности и контроля над вооружениями", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, поднимали ли Путин с Трампом тему нефти.
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В ходе общения с журналистами Пескова также спросили, перекликались ли между собой разговор Трампа с Путиным и телефонный разговор президента США с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, который имел место в четверг. Пресс-секретарь президента РФ ответил, что эти два разговора не перекликались.
Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что президенты двух стран обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы и востребованность коллективных усилий по поддержанию стабильности в регионе, а также выразили настрой на развитие торгово-экономического взаимодействия России и США.
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Мухаммед бен СальманДональд ТрампДмитрий ПесковВладимир ПутинСаудовская АравияСШАПолитика
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