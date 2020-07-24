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В Госдуме отреагировали на идею ввести налоговый пенсионный вычет
Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов скептически отнесся к предложению ввести налоговый пенсионный вычет. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T12:25
россия
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ярослав нилов
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россия, пенсии, ярослав нилов, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), общество, экономика

В Госдуме отреагировали на идею ввести налоговый пенсионный вычет

12:22 24.07.2020 (обновлено: 12:25 24.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов скептически отнесся к предложению ввести налоговый пенсионный вычет.
"Я с недоверием отношусь ко многим заявлениям, которые делают организации, которые объединяют негосударственные пенсионные фонды. Миллиарды рублей наши граждане потеряли на переходах из одного НПФ в другой, когда их агрессивной рекламой через различные коррупционные схемы, через злоупотребление, через понуждение заставляли писать заявления и перекладывать деньги", — рассказал он каналу "360".
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По его мнению, накопительную пенсию надо вывести из системы обязательного пенсионного страхования и оставить только страховую часть. Тогда граждане смогут при желании сами копить себе на пенсию.
"В этом случае предоставление налогового вычета, может быть, являлось бы каким-то стимулирующим моментом. Но сначала нужно решить глобальную проблему — вывести из обязательного пенсионного страхования. А не придумывать стимулирующие моменты, пока еще глобальный вопрос не решен", — добавил он.
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Ранее Ассоциация негосударственных пенсионных фондов "Альянс пенсионных фондов" и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов предложили ввести налоговый вычет, чтобы стимулировать население самостоятельно копить себе на пенсию.
По их мнению, лимит для исчисления льготы следует увеличить до 400 тысяч рублей либо до шести процентов от зарплаты. Таким образом россияне смогли бы возвращать с добровольных взносов на будущую пенсию до 52 тысяч ежегодно.
В Банке России отметили, что для обсуждения этой инициативы потребуется оценить потенциальный эффект от ее реализации.
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РоссияПенсииЯрослав НиловГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ОбществоЭкономика
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