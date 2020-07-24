"Мальчишки в полете" и "Никаких стен": лучшие фото, снятые на iPhone

Организаторы iPhone Photography Awards 2020 подвели итоги. Жюри рассмотрело несколько тысяч снимков и наградило авторов лучших работ. Одним из победителей престижного конкурса стал Артем Барышев из Санкт-Петербурга, он завоевал первое место в номинации "Фотограф года". Захватывающие кадры, меняющие представление о мобильной съемке, — в подборке Ria.ru.