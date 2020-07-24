Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200724/1574853067.html
"Мальчишки в полете" и "Никаких стен": лучшие фото, снятые на iPhone
Организаторы iPhone Photography Awards 2020 подвели итоги. Жюри рассмотрело несколько тысяч снимков и наградило авторов лучших работ. Одним из победителей... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:17
исландия
австралия
перу
индия
италия
испания
фотография
фото
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574847616_0:618:1551:1490_1400x0_80_0_0_1aaf80d9027baba11c261e667d778ffb.jpg
1
исландия
австралия
перу
индия
италия
испания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574847616_0:618:1551:1490_1400x0_80_0_0_1aaf80d9027baba11c261e667d778ffb.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574847616_0:583:1551:1746_1400x0_80_0_0_8ce3b07b43f97e65f4fb25062acb91bf.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574847616_0:505:1551:2056_1400x0_80_0_0_920a193f537cec20bdd9738e1b1c78b8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
исландия, австралия, перу, индия, италия, испания, фотография, фото, фото

"Мальчишки в полете" и "Никаких стен": лучшие фото, снятые на iPhone

15:30 24.07.2020 (обновлено: 16:17 24.07.2020)
463
Организаторы iPhone Photography Awards 2020 подвели итоги. Жюри рассмотрело несколько тысяч снимков и наградило авторов лучших работ. Одним из победителей престижного конкурса стал Артем Барышев из Санкт-Петербурга, он завоевал первое место в номинации "Фотограф года". Захватывающие кадры, меняющие представление о мобильной съемке, — в подборке Ria.ru.
© Фото : Dimpy Bhalotia/ IPPAWARDS 2020

Гран-при конкурса достался британке Димпи Бхалоти (Dimpy Bhalotia) за кадр "Мальчишки в полете".

Dimpy Bhalotia. Работа победителя конкурса iPhone Photography Awards 2020
1 из 21

Гран-при конкурса достался британке Димпи Бхалоти (Dimpy Bhalotia) за кадр "Мальчишки в полете".

© Фото : Dimpy Bhalotia/ IPPAWARDS 2020
© Фото : Artyom Baryshau/ IPPAWARDS 2020

"Никаких стен". Свой победный снимок "Фотограф года" Артем Барышев сделал в Индии. Во время одного из путешествий по стране он запечатлел рабочего, который наносит на забор полосы краски, "исчезающие" в небе.

Artyom Baryshau. Работа победителя конкурса iPhone Photography Awards 2020
2 из 21

"Никаких стен". Свой победный снимок "Фотограф года" Артем Барышев сделал в Индии. Во время одного из путешествий по стране он запечатлел рабочего, который наносит на забор полосы краски, "исчезающие" в небе.

© Фото : Artyom Baryshau/ IPPAWARDS 2020
© Фото : Geli Zhao/ IPPAWARDS 2020

Чжао Гэли (Geli Zhao) из Китая остановился на втором месте в номинации "Фотограф года".

Geli Zhao. Работа победителя конкурса iPhone Photography Awards 2020
3 из 21

Чжао Гэли (Geli Zhao) из Китая остановился на втором месте в номинации "Фотограф года".

© Фото : Geli Zhao/ IPPAWARDS 2020
© Фото : Tu Odnu/ IPPAWARDS 2020

Китайскому фотографу Ту Одну (Tu Odnu) досталось первое место в номинации "Абстракция".

Tu Odnu. Работа победителя конкурса iPhone Photography Awards 2020
4 из 21

Китайскому фотографу Ту Одну (Tu Odnu) досталось первое место в номинации "Абстракция".

© Фото : Tu Odnu/ IPPAWARDS 2020
© Фото : Liu Dan/ IPPAWARDS 2020

Лю Дан (Liu Dan) из Китая снял на iPhone лучший, по мнению жюри, пейзаж.

Liu Dan. Работа победителя конкурса iPhone Photography Awards 2020
5 из 21

Лю Дан (Liu Dan) из Китая снял на iPhone лучший, по мнению жюри, пейзаж.

© Фото : Liu Dan/ IPPAWARDS 2020
© Фото : Danielle Moir/ IPPAWARDS 2020

Даниэль Моир (Danielle Moir) из США победила в номинации "Другое" со снимком "Пляжный стул".

Danielle Moir. Работа победителя конкурса iPhone Photography Awards 2020
6 из 21

Даниэль Моир (Danielle Moir) из США победила в номинации "Другое" со снимком "Пляжный стул".

© Фото : Danielle Moir/ IPPAWARDS 2020
© Фото : Emilia Kashfian/ IPPAWARDS 2020

Фотограф из Лос-Анджелеса Эмилия Кашфиан (Emilia Kashfian) заняла второе место в номинации "Архитектура" с "Серией пальм № 5".

Emilia Kashfian. Работа победителя конкурса iPhone Photography Awards 2020
7 из 21

Фотограф из Лос-Анджелеса Эмилия Кашфиан (Emilia Kashfian) заняла второе место в номинации "Архитектура" с "Серией пальм № 5".

© Фото : Emilia Kashfian/ IPPAWARDS 2020
© Фото : Xiaojun Zhang/ IPPAWARDS 2020

Чжан Сяоцзюнь (Xiaojun Zhang) из Китая поднялся на первое место в номинации "Животные" с работой "Лошади в шторм".

Xiaojun Zhang. Работа победителя конкурса iPhone Photography Awards 2020
8 из 21

Чжан Сяоцзюнь (Xiaojun Zhang) из Китая поднялся на первое место в номинации "Животные" с работой "Лошади в шторм".

© Фото : Xiaojun Zhang/ IPPAWARDS 2020
© Фото : Mona Jumaan/ IPPAWARDS 2020

Фотограф-самоучка из Бахрейна Мона Джумаан (Mona Jumaan) завоевала первое место в номинации "Портрет".

Mona Jumaan. Работа победителя конкурса iPhone Photography Awards 2020
9 из 21

Фотограф-самоучка из Бахрейна Мона Джумаан (Mona Jumaan) завоевала первое место в номинации "Портрет".

© Фото : Mona Jumaan/ IPPAWARDS 2020
© Фото : Hao Wen/ IPPAWARDS 2020

Вень Хао (Hao Wen) из Китая досталось третье место в "Цветочной" номинации.

Hao Wen. Работа победителя конкурса iPhone Photography Awards 2020
10 из 21

Вень Хао (Hao Wen) из Китая досталось третье место в "Цветочной" номинации.

© Фото : Hao Wen/ IPPAWARDS 2020
© Фото : Caterina Bertone/ IPPAWARDS 2020

"Вирусу" итальянки Катерины Бертон (Caterina Bertone) досталось второе место в номинации "Новости / События".

Caterina Bertone. Работа победителя конкурса iPhone Photography Awards 2020
11 из 21

"Вирусу" итальянки Катерины Бертон (Caterina Bertone) досталось второе место в номинации "Новости / События".

© Фото : Caterina Bertone/ IPPAWARDS 2020
© Фото : Audrey Blake/ IPPAWARDS 2020

"Культурный фьюжн" Одри Блейк (Audrey Blake) из США завоевал главный приз в номинации "Образ жизни".

Audrey Blake. Работа победителя конкурса iPhone Photography Awards 2020
12 из 21

"Культурный фьюжн" Одри Блейк (Audrey Blake) из США завоевал главный приз в номинации "Образ жизни".

© Фото : Audrey Blake/ IPPAWARDS 2020
© Фото : Ekaterina Varzar/ IPPAWARDS 2020

"Сахарная вата" оказалась счастливой для Екатерины Варзар (Ekaterina Varzar). Победа в номинации "Дети".

Ekaterina Varzar. Работа победителя конкурса iPhone Photography Awards 2020
13 из 21

"Сахарная вата" оказалась счастливой для Екатерины Варзар (Ekaterina Varzar). Победа в номинации "Дети".

© Фото : Ekaterina Varzar/ IPPAWARDS 2020
© Фото : Omar Lucas/ IPPAWARDS 2020

"Вязание для заживления ран" принесло Омару Лукасу (Omar Lucas) из Перу первое место в номинации "Люди".

Omar Lucas. Работа победителя конкурса iPhone Photography Awards 2020
14 из 21

"Вязание для заживления ран" принесло Омару Лукасу (Omar Lucas) из Перу первое место в номинации "Люди".

© Фото : Omar Lucas/ IPPAWARDS 2020
© Фото : Joao Cabaco/ IPPAWARDS 2020

"Бутылка вина и семь Chouriços" Жоао Кабако (Joao Cabaco) из Португалии победили в номинации "Натюрморт".

Joao Cabaco. Работа победителя конкурса iPhone Photography Awards 2020
15 из 21

"Бутылка вина и семь Chouriços" Жоао Кабако (Joao Cabaco) из Португалии победили в номинации "Натюрморт".

© Фото : Joao Cabaco/ IPPAWARDS 2020
© Фото : Glenn Homann/ IPPAWARDS 2020

Австралиец Гленн Хоманн (Glenn Homann) замкнул тройку лидеров в номинации "Люди".

Glenn Homann. Работа победителя конкурса iPhone Photography Awards 2020
16 из 21

Австралиец Гленн Хоманн (Glenn Homann) замкнул тройку лидеров в номинации "Люди".

© Фото : Glenn Homann/ IPPAWARDS 2020
© Фото : Fernando Merlo/ IPPAWARDS 2020

Снимок "Демоны освещают небо" испанца Фернанда Мерло (Fernando Merlo) стал лучшим в номинации "Новости/События".

Fernando Merlo. Работа победителя конкурса iPhone Photography Awards 2020
17 из 21

Снимок "Демоны освещают небо" испанца Фернанда Мерло (Fernando Merlo) стал лучшим в номинации "Новости/События".

© Фото : Fernando Merlo/ IPPAWARDS 2020
© Фото : Lisi Li/ IPPAWARDS 2020

Ли Лиси (Lisi Li ) из Китая победил в номинации "Природа".

Lisi Li. Работа победителя конкурса iPhone Photography Awards 2020
18 из 21

Ли Лиси (Lisi Li ) из Китая победил в номинации "Природа".

© Фото : Lisi Li/ IPPAWARDS 2020
© Фото : Kristian Cruz/ IPPAWARDS 2020

Кристиан Круз (Kristian Cruz) победил в номинации "Путешествия".

Kristian Cruz. Работа победителя конкурса iPhone Photography Awards 2020
19 из 21

Кристиан Круз (Kristian Cruz) победил в номинации "Путешествия".

© Фото : Kristian Cruz/ IPPAWARDS 2020
© Фото : Leo Chan/ IPPAWARDS 2020

Мобильный фотограф из Гонконга Лео Чан (Leo Chan), запечатлевший "Ночь в Доломитовых Альпах", завоевал первое место в номинации "Закат".

Leo Chan. Работа победителя конкурса iPhone Photography Awards 2020
20 из 21

Мобильный фотограф из Гонконга Лео Чан (Leo Chan), запечатлевший "Ночь в Доломитовых Альпах", завоевал первое место в номинации "Закат".

© Фото : Leo Chan/ IPPAWARDS 2020
© Фото : Glenn Homann/ IPPAWARDS 2020

"Один". Победа в номинации "Деревья" досталось австралийцу Гленну Хоманну (Glenn Homann).

Glenn Homann. Работа победителя конкурса iPhone Photography Awards 2020
21 из 21

"Один". Победа в номинации "Деревья" досталось австралийцу Гленну Хоманну (Glenn Homann).

© Фото : Glenn Homann/ IPPAWARDS 2020
27010010
Обсудить 1
ИсландияАвстралияПеруИндияИталияИспанияФотографияФото
Рекомендуем
Девушка во время праздничной фотосессии в честь достижения 15-летия. Гавана, Куба
Лучшие фото недели: звездный путь, освобождение кашалота и надувная пицца
Было/будет: как должна измениться Россия к 2030 году
Было/будет: как должна измениться Россия к 2030 году
Камера следственного изолятора
На Украине предлагают сертификаты на пользование платными камерами в СИЗО
Не верю! Фейковые изречения, которые приписали вождям и политикам
Не верю! Фейковые изречения, которые приписали вождям и политикам
Сотрудник полиции
В Москве избили беременную школьницу, сообщил РЕН
Жизненные показатели на мониторе
Найден способ предотвращать сердечные приступы
Инспектор дорожно-патрульной службы на одной из улиц в Москве
Москвичка заработала штрафов на миллион рублей за тысячу нарушений ПДД
Стоп-кадр из передачи Привет Андрей!
"Боли очень сильные". Звезда "Папиных дочек" рассказал об операции
Кондуки
Это нужно выложить в Инстаграм. Необычные места для фото рядом с Москвой
Открытие первого в России Мариквантума в Севастополе
Первый в стране "Мариквантум" запустили в Севастополе
Стас Пьеха
Стас Пьеха не верит в приметы и будет праздновать сорокалетие
Вид на дом у озера недалеко от села Зактуй в Тункинском районе республики Бурятия
Гектар в Бурятии и Забайкалье теперь доступен всем россиянам
Владимир Путин и Николя Саркози в Ново-Огарево
Саркози рассказал о курьезе на первой встрече с Путиным
Штаб-квартира ВТО в Женеве
ВТО поддержала Россию в споре с ЕС по энергокорректировкам
Логотип мессенджера WhatsApp
В WhatsApp появится долгожданная функция
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32Оценено возможное снижение ставки по ипотеке в России
02:30В Портленде суд отказался запрещать задержания федеральными силовиками
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
23:56YouTube прокомментировала иск сооснователя Apple о мошенничестве
23:45Израиль атаковал объекты на юге Сирии
23:43Трамп подписал указ о снижении цен на лекарства в США
Лента новостейМолния