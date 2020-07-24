"Мальчишки в полете" и "Никаких стен": лучшие фото, снятые на iPhone

Гран-при конкурса достался британке Димпи Бхалоти (Dimpy Bhalotia) за кадр "Мальчишки в полете".
Гран-при конкурса достался британке Димпи Бхалоти (Dimpy Bhalotia) за кадр "Мальчишки в полете".
"Никаких стен". Свой победный снимок "Фотограф года" Артем Барышев сделал в Индии. Во время одного из путешествий по стране он запечатлел рабочего, который наносит на забор полосы краски, "исчезающие" в небе.
"Никаких стен". Свой победный снимок "Фотограф года" Артем Барышев сделал в Индии. Во время одного из путешествий по стране он запечатлел рабочего, который наносит на забор полосы краски, "исчезающие" в небе.
Чжао Гэли (Geli Zhao) из Китая остановился на втором месте в номинации "Фотограф года".
Чжао Гэли (Geli Zhao) из Китая остановился на втором месте в номинации "Фотограф года".
Китайскому фотографу Ту Одну (Tu Odnu) досталось первое место в номинации "Абстракция".
Китайскому фотографу Ту Одну (Tu Odnu) досталось первое место в номинации "Абстракция".
Лю Дан (Liu Dan) из Китая снял на iPhone лучший, по мнению жюри, пейзаж.
Лю Дан (Liu Dan) из Китая снял на iPhone лучший, по мнению жюри, пейзаж.
Даниэль Моир (Danielle Moir) из США победила в номинации "Другое" со снимком "Пляжный стул".
Даниэль Моир (Danielle Moir) из США победила в номинации "Другое" со снимком "Пляжный стул".
Фотограф из Лос-Анджелеса Эмилия Кашфиан (Emilia Kashfian) заняла второе место в номинации "Архитектура" с "Серией пальм № 5".
Фотограф из Лос-Анджелеса Эмилия Кашфиан (Emilia Kashfian) заняла второе место в номинации "Архитектура" с "Серией пальм № 5".
Чжан Сяоцзюнь (Xiaojun Zhang) из Китая поднялся на первое место в номинации "Животные" с работой "Лошади в шторм".
Чжан Сяоцзюнь (Xiaojun Zhang) из Китая поднялся на первое место в номинации "Животные" с работой "Лошади в шторм".
Фотограф-самоучка из Бахрейна Мона Джумаан (Mona Jumaan) завоевала первое место в номинации "Портрет".
Фотограф-самоучка из Бахрейна Мона Джумаан (Mona Jumaan) завоевала первое место в номинации "Портрет".
Вень Хао (Hao Wen) из Китая досталось третье место в "Цветочной" номинации.
Вень Хао (Hao Wen) из Китая досталось третье место в "Цветочной" номинации.
"Вирусу" итальянки Катерины Бертон (Caterina Bertone) досталось второе место в номинации "Новости / События".
"Вирусу" итальянки Катерины Бертон (Caterina Bertone) досталось второе место в номинации "Новости / События".
"Культурный фьюжн" Одри Блейк (Audrey Blake) из США завоевал главный приз в номинации "Образ жизни".
"Культурный фьюжн" Одри Блейк (Audrey Blake) из США завоевал главный приз в номинации "Образ жизни".
"Сахарная вата" оказалась счастливой для Екатерины Варзар (Ekaterina Varzar). Победа в номинации "Дети".
"Сахарная вата" оказалась счастливой для Екатерины Варзар (Ekaterina Varzar). Победа в номинации "Дети".
"Вязание для заживления ран" принесло Омару Лукасу (Omar Lucas) из Перу первое место в номинации "Люди".
"Вязание для заживления ран" принесло Омару Лукасу (Omar Lucas) из Перу первое место в номинации "Люди".
"Бутылка вина и семь Chouriços" Жоао Кабако (Joao Cabaco) из Португалии победили в номинации "Натюрморт".
"Бутылка вина и семь Chouriços" Жоао Кабако (Joao Cabaco) из Португалии победили в номинации "Натюрморт".
Австралиец Гленн Хоманн (Glenn Homann) замкнул тройку лидеров в номинации "Люди".
Австралиец Гленн Хоманн (Glenn Homann) замкнул тройку лидеров в номинации "Люди".
Снимок "Демоны освещают небо" испанца Фернанда Мерло (Fernando Merlo) стал лучшим в номинации "Новости/События".
Снимок "Демоны освещают небо" испанца Фернанда Мерло (Fernando Merlo) стал лучшим в номинации "Новости/События".
Ли Лиси (Lisi Li ) из Китая победил в номинации "Природа".
Кристиан Круз (Kristian Cruz) победил в номинации "Путешествия".
Кристиан Круз (Kristian Cruz) победил в номинации "Путешествия".
Мобильный фотограф из Гонконга Лео Чан (Leo Chan), запечатлевший "Ночь в Доломитовых Альпах", завоевал первое место в номинации "Закат".
Мобильный фотограф из Гонконга Лео Чан (Leo Chan), запечатлевший "Ночь в Доломитовых Альпах", завоевал первое место в номинации "Закат".
"Один". Победа в номинации "Деревья" досталось австралийцу Гленну Хоманну (Glenn Homann).
"Один". Победа в номинации "Деревья" досталось австралийцу Гленну Хоманну (Glenn Homann).