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В Кремле прокомментировали ответ Кадырова на санкции США
Включение главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи в "черный список" госдепартамента США является "недружественным действием", поэтому оно естественным... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T12:23
майк помпео
дмитрий песков
рамзан кадыров
сша
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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майк помпео, дмитрий песков, рамзан кадыров, сша, политика

В Кремле прокомментировали ответ Кадырова на санкции США

12:19 24.07.2020 (обновлено: 12:23 24.07.2020)
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Включение главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи в "черный список" госдепартамента США является "недружественным действием", поэтому оно естественным образом вызывает противодействие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Госдеп США в понедельник объявил о внесении Кадырова в "черный список" лиц, причастных, по мнению ведомства, к нарушению прав человека. Под санкции также попали супруга и дочери главы Чечни. Кадыров, в свою очередь, объявил, что включает госсекретаря США Майка Помпео во все санкционные списки, вплоть до блокирования счетов в банке, в ответ на внесение его и членов его семьи в "черный список".
"Вы знаете, что вот эти вот ограничения были введены в отношении не только самого Кадырова, но и членов его семьи, что, конечно, весьма и весьма труднообъяснимо, что само по себе, конечно, является крайне недружественными действиями. Поэтому, естественно, это вызывает противодействие со стороны руководителя одного из российских регионов", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, поддерживают ли в Кремле действия чеченских властей.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
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Майк ПомпеоДмитрий ПесковРамзан КадыровСШАПолитика
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