В Кремле прокомментировали ответ Кадырова на санкции США

"Вы знаете, что вот эти вот ограничения были введены в отношении не только самого Кадырова, но и членов его семьи, что, конечно, весьма и весьма труднообъяснимо, что само по себе, конечно, является крайне недружественными действиями. Поэтому, естественно, это вызывает противодействие со стороны руководителя одного из российских регионов", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, поддерживают ли в Кремле действия чеченских властей.