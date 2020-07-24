В Кремле прокомментировали ответ Кадырова на санкции США

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Включение главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи в "черный список" госдепартамента США является "недружественным действием", поэтому оно естественным образом вызывает противодействие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Госдеп США в понедельник объявил о внесении Кадырова в "черный список" лиц, причастных, по мнению ведомства, к нарушению прав человека. Под санкции также попали супруга и дочери главы Чечни. Кадыров, в свою очередь, объявил, что включает госсекретаря США Майка Помпео во все санкционные списки, вплоть до блокирования счетов в банке, в ответ на внесение его и членов его семьи в "черный список".
"Вы знаете, что вот эти вот ограничения были введены в отношении не только самого Кадырова, но и членов его семьи, что, конечно, весьма и весьма труднообъяснимо, что само по себе, конечно, является крайне недружественными действиями. Поэтому, естественно, это вызывает противодействие со стороны руководителя одного из российских регионов", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, поддерживают ли в Кремле действия чеченских властей.