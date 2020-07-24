https://ria.ru/20200724/1574852879.html
Кремль не допустит раскачивания извне ситуации с акциями в Хабаровске
Никто не допустит раскачивания извне ситуации с несанкционированными акциями в Хабаровске, правоохранители на месте делают свою работу, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T12:19
2020-07-24T12:19
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
михаил дегтярев
дмитрий песков
хабаровск
хабаровский край
общество
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https://ria.ru/20200721/1574611710.html
Арчибальд Карлович
Рано или поздно людоедский режим всё равно падёт, долго морочить людям головы бесам уже не удастся...
114
Black Korobov
Меры приняты. Кремль уже неделю как включил информационную блокаду по Хабаровску.
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хабаровск
хабаровский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574671319_0:176:2906:1811_1400x0_80_0_0_7cc61695cc32e071adc2bb42e2ac6237.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, михаил дегтярев, дмитрий песков, хабаровск, хабаровский край, общество