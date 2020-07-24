Кремль не допустит раскачивания извне ситуации с акциями в Хабаровске

"Здесь не нужно докладывать Кремлю, правоохранители на месте делают свою работу, причем делают, согласитесь, весьма корректно и правильно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, докладывали ли Кремлю про возможную организацию протестов в Хабаровске из-за рубежа.