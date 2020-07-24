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Кремль не допустит раскачивания извне ситуации с акциями в Хабаровске
Никто не допустит раскачивания извне ситуации с несанкционированными акциями в Хабаровске, правоохранители на месте делают свою работу, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T12:19
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
михаил дегтярев
дмитрий песков
хабаровск
хабаровский край
общество
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Рано или поздно людоедский режим всё равно падёт, долго морочить людям головы бесам уже не удастся...
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Меры приняты. Кремль уже неделю как включил информационную блокаду по Хабаровску.
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хабаровск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, михаил дегтярев, дмитрий песков, хабаровск, хабаровский край, общество

Кремль не допустит раскачивания извне ситуации с акциями в Хабаровске

12:19 24.07.2020
78905
© РИА Новости / Викентий Барковский / Перейти в фотобанкАкция протеста после назначения врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева
Акция протеста после назначения врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева
© РИА Новости / Викентий Барковский
Перейти в фотобанк
Акция протеста после назначения врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Никто не допустит раскачивания извне ситуации с несанкционированными акциями в Хабаровске, правоохранители на месте делают свою работу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что у него имеется оперативная информация, что протесты в Хабаровске подогреваются, в том числе, гражданами иностранных государств.
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"Здесь не нужно докладывать Кремлю, правоохранители на месте делают свою работу, причем делают, согласитесь, весьма корректно и правильно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, докладывали ли Кремлю про возможную организацию протестов в Хабаровске из-за рубежа.
Журналисты уточнили, является ли возможное раскачивание ситуации вопросом Кремля.
"Безусловно, никто этого и не допустит", - ответил Песков.
"На месте правоохранители делают свою работу", - заключил он.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалМихаил ДегтяревДмитрий ПесковХабаровскХабаровский крайОбщество
Популярные комментарии
Рано или поздно людоедский режим всё равно падёт, долго морочить людям головы бесам уже не удастся...
24 июля, 12:53
Арчибальд Карлович
87101322
Меры приняты. Кремль уже неделю как включил информационную блокаду по Хабаровску.
24 июля, 12:50
Black Korobov
70104115
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