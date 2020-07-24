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В Кремле заявили, что Минские соглашения не нуждаются в расшифровке
Минские соглашения содержательны и включают в себя исчерпывающие формулировки, документ не нуждается в расшифровке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T12:28
россия
минские соглашения
ситуация в днр и лнр
дмитрий песков
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
россия, минские соглашения, ситуация в днр и лнр, дмитрий песков, в мире

В Кремле заявили, что Минские соглашения не нуждаются в расшифровке

12:19 24.07.2020 (обновлено: 12:28 24.07.2020)
1640
© РИА Новости / Алексей ФилипповМосковский Кремль
Московский Кремль
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Минские соглашения содержательны и включают в себя исчерпывающие формулировки, документ не нуждается в расшифровке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, в целом на протяжении последних нескольких месяцев трудно было не обратить внимание на последовательную линию Киева на различных уровнях, направленную на, если не размытие, то на то, чтобы подвергнуть множественным вопросам этот документ, минский комплекс мер, являющийся краеугольным камнем в процессе урегулирования. Трудно сказать, что там можно расшифровывать, потому что написано все достаточно просто. И документ содержит исчерпывающие формулировки. Контакты будут продолжаться", - сказал он, комментируя требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать Минские соглашения по Донбассу.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
Зеленский ранее потребовал расшифровать каждый пункт минских соглашений. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ироничной манере пообещала, что российское дипведомство поможет украинскому лидеру.
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РоссияМинские соглашенияСитуация в ДНР и ЛНРДмитрий ПесковВ мире
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