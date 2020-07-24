https://ria.ru/20200724/1574852729.html
В Кремле ответили на призыв Помпео войти в альянс против Пекина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв госсекретаря США Майка Помпео сформировать альянс против Китая, заявил, что Россия никогда не... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T12:18
2020-07-24T12:26
майк помпео
москва
сша
дмитрий песков
пекин
китай
в мире
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https://radiosputnik.ria.ru/20200724/1574834483.html
Василий Прекрасноволосый
Россия пытается на 2х стульях усидеть. И если китайская культура ей чужда, то инвестиции, по другому покупка китаем россии, ей ближе. И денег терять не хочется, и общий язык не найти. Придётся делать выбора рано или поздно, и обе стороны припомнят что заигрывали с их врагом.
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4
москва
сша
пекин
китай
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майк помпео, москва, сша, дмитрий песков, пекин, китай, в мире