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В Кремле ответили на призыв Помпео войти в альянс против Пекина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв госсекретаря США Майка Помпео сформировать альянс против Китая, заявил, что Россия никогда не... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T12:26
майк помпео
москва
сша
дмитрий песков
пекин
китай
в мире
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Россия пытается на 2х стульях усидеть. И если китайская культура ей чужда, то инвестиции, по другому покупка китаем россии, ей ближе. И денег терять не хочется, и общий язык не найти. Придётся делать выбора рано или поздно, и обе стороны припомнят что заигрывали с их врагом.
12
4
москва
сша
пекин
китай
РИА Новости
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
майк помпео, москва, сша, дмитрий песков, пекин, китай, в мире

В Кремле ответили на призыв Помпео войти в альянс против Пекина

12:18 24.07.2020 (обновлено: 12:26 24.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв госсекретаря США Майка Помпео сформировать альянс против Китая, заявил, что Россия никогда не дружит против кого-то, Китай является ее партнером и союзником.
Ранее Помпео призвал сформировать "новый альянс демократий" для противодействия Китаю.
"Хочу напомнить слова президента, что Москва никогда не принимает участие в альянсах против кого-то, мы не дружим против кого-то. И все, будь то интеграционное объединение или объединение политическое, они направлены на развитие отношений добрососедства и взаимной выгоды. В каких-то альянсах против кого-то Россия не принимает участие. Китай является нашим союзником, нашим партнером, страной, с которой мы развиваем отношения особого партнерского характера", - сказал Песков журналистам.
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Майк ПомпеоМоскваСШАДмитрий ПесковПекинКитайВ мире
Популярные комментарии
Россия пытается на 2х стульях усидеть. И если китайская культура ей чужда, то инвестиции, по другому покупка китаем россии, ей ближе. И денег терять не хочется, и общий язык не найти. Придётся делать выбора рано или поздно, и обе стороны припомнят что заигрывали с их врагом.
24 июля, 12:34
ВПВасилий Прекрасноволосый
000039
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