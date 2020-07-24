Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200724/1574852437.html
Вышла новая книга Иосифа Райхельгауза о путешествиях "Странные страны"
Новая книга художественного руководителя московского театра "Школа современной пьесы" (ШСП) Иосифа Райхельгауза "Странные страны. Записки русского... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T12:15
культура
театр
книги
новости культуры
новости - туризм
школа современной пьесы
иосиф райхельгауз
анатолий чубайс
туркмения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/36842/55/368425597_0:625:1333:1375_1400x0_80_0_0_df99e9674f3a842236165d704e18ac4c.jpg
туркмения
узбекистан
монголия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/36842/55/368425597_0:625:1333:1375_1400x0_80_0_0_df99e9674f3a842236165d704e18ac4c.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/36842/55/368425597_0:500:1333:1500_1400x0_80_0_0_aa6520676bfdcf0a3088a254afbbf706.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/36842/55/368425597_0:333:1333:1666_1400x0_80_0_0_1172ed851e896c3f3735276ccc547645.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
театр, книги, новости культуры, новости - туризм, школа современной пьесы, иосиф райхельгауз, анатолий чубайс, туркмения, узбекистан, монголия

Вышла новая книга Иосифа Райхельгауза о путешествиях "Странные страны"

12:16 24.07.2020
50
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Иосиф Райхельгауз - член жюри Всероссийского драматургического конкурса "Действующие лица"
 Иосиф Райхельгауз - член жюри Всероссийского драматургического конкурса Действующие лица
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Новая книга художественного руководителя московского театра "Школа современной пьесы" (ШСП) Иосифа Райхельгауза "Странные страны. Записки русского путешественника" вышла в издательстве АСТ, сообщила РИА Новости директор театра Екатерина Кретова.
Книга "Странные страны" - сборник документальных рассказов о путешествиях и экспедициях, в которых автор принимал участие. Каждое из путешествий представляет собой пробег на различных видах транспорта – джипах, мотоциклах, квадроциклах, багги, снегоходах, на которых отправлялся Райхельгауз с друзьями по труднодоступным местам планеты. Все географические точки, где побывали участники этих экспедиций, считались недоступными для транспорта и небезопасными для туристов.
"Да, рискованно, порой очень опасно. Но вот уже 20 лет мы занимаемся таким "экстремальным отдыхом", инициатором которого стал Анатолий Чубайс. Что меня заставляет отправляться в такие походы? Дело в том, что мой дед и отец были настоящими мужчинами: дед руководил колхозом в Одесской области, а отец – герой войны, чье имя и биография запечатлены в храме Вооруженных сил России. Ну вот. А мне такому крепкому и спортивному в моей театральной профессии проявить себя в мужском деле не было никакой возможности. Так что рискованные походы для меня – это способ утвердить себя как отважного крутого мужчину, экспедиции – это моя страсть", - рассказал РИА Новости Райхельгауз.
В книге собрано десять повестей о путешествиях в Мексику, на Байкал, в Новую Зеландию, Казахстан, Туркмению, Иран, Монголию, Узбекистан и другие "странные страны". В каждой из этих экспедиций Райхельгауз вместе с оператором Василием Мазжухиным снимал фильмы.
200003
КультураТеатрКнигиНовости культурыНовости - ТуризмШкола современной пьесыИосиф РайхельгаузАнатолий ЧубайсТуркменияУзбекистанМонголия
Рекомендуем
Райан Рейнольдс и Сэмюэл Л. Джексон
Райан Рейнольдс и Сэмюэл Л. Джексон примут участие в комедийном сериале
Кадр из фильма Билл и Тед (2020)
Вышел новый трейлер третьей части "Билла и Теда" с Киану Ривзом
Афиша фестиваля Koktebel Jazz Party
Koktebel Jazz Party назвал первых участников фестиваля–2020
Оркестровая яма
Традиционная рассадка музыкантов в оркестре на концертах сохранится
Кадр из фильма Человек-паук: Вдали от дома
Стало известна дата премьеры нового фильма о Человеке-пауке
Буфет
Театрам рекомендовали запретить продажу еды во время спектаклей
Зрительный зал
Минкультуры проработает порядок рассадки зрителей в театрах
Стас Пьеха
Стас Пьеха не верит в приметы и будет праздновать сорокалетие
Вид на Калининград
В Калининграде открывается фестиваль кинопремьер "Балтийские дебюты"
Закрытые христианские мозаики Айя-Софии
Христианские мозаики в соборе святой Софии закрыли шторами
Стоп-кадр из передачи Привет Андрей!
"Боли очень сильные". Звезда "Папиных дочек" рассказал об операции
Фонтан Дружба народов на ВДНХ в Москве
На ВДНХ пройдет третий сезон проекта "Музыка на крыше"
Сотрудник полиции
В Москве избили беременную школьницу, сообщил РЕН
В театре
Театрам рекомендовали исключить спектакли с массовыми сценами
Американский музыкант Джон Бон Джови
Группа Bon Jovi анонсировала выход нового альбома
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32Оценено возможное снижение ставки по ипотеке в России
02:30В Портленде суд отказался запрещать задержания федеральными силовиками
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
23:56YouTube прокомментировала иск сооснователя Apple о мошенничестве
23:45Израиль атаковал объекты на юге Сирии
23:43Трамп подписал указ о снижении цен на лекарства в США
Лента новостейМолния