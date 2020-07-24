https://ria.ru/20200724/1574852437.html
Вышла новая книга Иосифа Райхельгауза о путешествиях "Странные страны"
Новая книга художественного руководителя московского театра "Школа современной пьесы" (ШСП) Иосифа Райхельгауза "Странные страны. Записки русского... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T12:16
2020-07-24T12:15
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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театр, книги, новости культуры, новости - туризм, школа современной пьесы, иосиф райхельгауз, анатолий чубайс, туркмения, узбекистан, монголия
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Новая книга художественного руководителя московского театра "Школа современной пьесы" (ШСП) Иосифа Райхельгауза "Странные страны. Записки русского путешественника" вышла в издательстве АСТ, сообщила РИА Новости директор театра Екатерина Кретова.
Книга "Странные страны" - сборник документальных рассказов о путешествиях и экспедициях, в которых автор принимал участие. Каждое из путешествий представляет собой пробег на различных видах транспорта – джипах, мотоциклах, квадроциклах, багги, снегоходах, на которых отправлялся Райхельгауз с друзьями по труднодоступным местам планеты. Все географические точки, где побывали участники этих экспедиций, считались недоступными для транспорта и небезопасными для туристов.
"Да, рискованно, порой очень опасно. Но вот уже 20 лет мы занимаемся таким "экстремальным отдыхом", инициатором которого стал Анатолий Чубайс. Что меня заставляет отправляться в такие походы? Дело в том, что мой дед и отец были настоящими мужчинами: дед руководил колхозом в Одесской области, а отец – герой войны, чье имя и биография запечатлены в храме Вооруженных сил России. Ну вот. А мне такому крепкому и спортивному в моей театральной профессии проявить себя в мужском деле не было никакой возможности. Так что рискованные походы для меня – это способ утвердить себя как отважного крутого мужчину, экспедиции – это моя страсть", - рассказал РИА Новости Райхельгауз.
В книге собрано десять повестей о путешествиях в Мексику, на Байкал, в Новую Зеландию, Казахстан, Туркмению, Иран, Монголию, Узбекистан и другие "странные страны". В каждой из этих экспедиций Райхельгауз вместе с оператором Василием Мазжухиным снимал фильмы.