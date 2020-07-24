Вышла новая книга Иосифа Райхельгауза о путешествиях "Странные страны"

Книга "Странные страны" - сборник документальных рассказов о путешествиях и экспедициях, в которых автор принимал участие. Каждое из путешествий представляет собой пробег на различных видах транспорта – джипах, мотоциклах, квадроциклах, багги, снегоходах, на которых отправлялся Райхельгауз с друзьями по труднодоступным местам планеты. Все географические точки, где побывали участники этих экспедиций, считались недоступными для транспорта и небезопасными для туристов.

"Да, рискованно, порой очень опасно. Но вот уже 20 лет мы занимаемся таким "экстремальным отдыхом", инициатором которого стал Анатолий Чубайс. Что меня заставляет отправляться в такие походы? Дело в том, что мой дед и отец были настоящими мужчинами: дед руководил колхозом в Одесской области, а отец – герой войны, чье имя и биография запечатлены в храме Вооруженных сил России. Ну вот. А мне такому крепкому и спортивному в моей театральной профессии проявить себя в мужском деле не было никакой возможности. Так что рискованные походы для меня – это способ утвердить себя как отважного крутого мужчину, экспедиции – это моя страсть", - рассказал РИА Новости Райхельгауз.