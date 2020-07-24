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Посол России назвал санкции США против Ирана античеловечными
Санкции США против Ирана античеловечны во время пандемии коронавируса, они вредят в первую очередь народу страны, Тегеран не может закупить лекарства, заявил... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T12:15
коронавирус covid-19
казем джалали
иран
сша
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коронавирус covid-19, казем джалали, иран, сша, в мире

Посол России назвал санкции США против Ирана античеловечными

12:15 24.07.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Санкции США против Ирана античеловечны во время пандемии коронавируса, они вредят в первую очередь народу страны, Тегеран не может закупить лекарства, заявил иранский посол в России Казем Джалали
Как отметил посол в интервью журналу "Международная жизнь", санкции США оказали огромное воздействие на страну. "Во-первых, нам надо обеспечить жизнедеятельность народа, ведь очень многие потеряли свою работу в профессиях, которые были связаны с отраслями, попавшими под санкции. И нужно было обеспечить им минимальный доход", - сказал он.
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"Также и коронавирус. Известно, что многие страны уделили этому вопросу очень большое внимание. Те же американцы ассигновали на цели борьбы с коронавирусом два триллиона долларов, а некоторые европейские страны – по несколько сотен миллиардов евро. И вот, когда нашей стране не позволяют, чтобы она продавала свою нефть, не позволяют использовать для борьбы с эпидемией свои финансовые средства, заблокированные за рубежом, это, конечно же, вредит в первую очередь народу. Если вы хотите закупить лекарственные препараты и медицинское оборудование, то, конечно, вам нужны финансовые средства. Санкции и на это оказали влияние, и, естественно, покупательная способность Ирана снизилась. Это – открытое преступление против народа, который испытывает трудности из-за коронавируса", - заявил Джалали.
Он подчеркнул, что когда американцы говорят, что Иран может закупать лекарственные препараты - "видно, что они блефуют". "Поскольку, когда вы хотите приобрести эти препараты и заплатить за них, вам нужна банковская система, но при блокировании банковской системы конкретной страны возникает вопрос, а каким путем эта страна сможет закупить лекарства?" - отметил иранский посол.
"И, наконец, в-третьих, дело в том, что всё это является преступлением против человечности во время эпидемии коронавируса. Если мы все вместе не будем бороться против эпидемии коронавируса, то так или иначе будет нанесен ущерб всему человечеству. Поэтому поведение американцев является абсолютно античеловечным. И Исламская Республика Иран имеет право на международных площадках, включая правовые и юридические, обратиться с такой жалобой", - заявил Джалали.
США вышли из ядерной сделки с Ираном и восстановили санкции против Тегерана, который в связи с этим заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.
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Коронавирус COVID-19Казем ДжалалиИранСШАВ мире
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