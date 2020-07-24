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В Москве возобновят прием пять перепрофилированных в КТ-центры поликлиник
Еще пять зданий поликлиник, ранее перепрофилированных под амбулаторные КТ-центры для диагностики пациентов с ОРВИ, пневмонией и подозрением на коронавирус,... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T12:15
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва

В Москве возобновят прием пять перепрофилированных в КТ-центры поликлиник

12:15 24.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники проводят компьютерную томографию пациентки
Медицинские работники проводят компьютерную томографию пациентки
© РИА Новости / Максим Блинов
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Медицинские работники проводят компьютерную томографию пациентки. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Еще пять зданий поликлиник, ранее перепрофилированных под амбулаторные КТ-центры для диагностики пациентов с ОРВИ, пневмонией и подозрением на коронавирус, вернутся к плановому приему пациентов, это стало возможным благодаря стабилизации эпидемиологической обстановки, сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы продолжаем возвращать медицинские учреждения к стандартному режиму работы. В ближайшее время еще пять КТ-центров, организованных для диагностики пациентов с ОРВИ, пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию, возобновят амбулаторный прием. Врачи поликлиник начнут принимать плановых пациентов после того, как в них будет проведена тщательная дезинфекция помещений и оборудования, а персонал пройдет тестирование на инфекцию", - рассказала Ракова.
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По словам заммэра, в городе продолжат работу 11 КТ-центров – этого количества достаточно для удовлетворения потребности в высокоточной диагностике пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Ранее в Москве к плановому приему вернулись 32 здания поликлиник, на базе которых были развернуты КТ-центры.
Амбулаторные КТ-центры были организованы по рекомендации клинического комитета. За время работы в них провели свыше 200 тысяч исследований. Помимо компьютерной томографии для пациентов проводят дополнительные обследования: ЭКГ, анализ крови, анализы на коронавирусную инфекцию, выдают бесплатные лекарства на курс лечения.
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