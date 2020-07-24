В Москве возобновят прием пять перепрофилированных в КТ-центры поликлиник

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Еще пять зданий поликлиник, ранее перепрофилированных под амбулаторные КТ-центры для диагностики пациентов с ОРВИ, пневмонией и подозрением на коронавирус, вернутся к плановому приему пациентов, это стало возможным благодаря стабилизации эпидемиологической обстановки, сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Еще пять зданий поликлиник, ранее перепрофилированных под амбулаторные КТ-центры для диагностики пациентов с ОРВИ, пневмонией и подозрением на коронавирус, вернутся к плановому приему пациентов, это стало возможным благодаря стабилизации эпидемиологической обстановки, сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

"Мы продолжаем возвращать медицинские учреждения к стандартному режиму работы. В ближайшее время еще пять КТ-центров, организованных для диагностики пациентов с ОРВИ, пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию, возобновят амбулаторный прием. Врачи поликлиник начнут принимать плановых пациентов после того, как в них будет проведена тщательная дезинфекция помещений и оборудования, а персонал пройдет тестирование на инфекцию", - рассказала Ракова.

По словам заммэра, в городе продолжат работу 11 КТ-центров – этого количества достаточно для удовлетворения потребности в высокоточной диагностике пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Ранее в Москве к плановому приему вернулись 32 здания поликлиник, на базе которых были развернуты КТ-центры.

Амбулаторные КТ-центры были организованы по рекомендации клинического комитета. За время работы в них провели свыше 200 тысяч исследований. Помимо компьютерной томографии для пациентов проводят дополнительные обследования: ЭКГ, анализ крови, анализы на коронавирусную инфекцию, выдают бесплатные лекарства на курс лечения.