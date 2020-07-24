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ЦИК попросит Кравцова помочь с помещениями для досрочного голосования
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что обратится к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой помочь в решении вопроса с помещениями для досрочного... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T12:12
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, элла памфилова, сергей кравцов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

ЦИК попросит Кравцова помочь с помещениями для досрочного голосования

12:12 24.07.2020
85
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГолосование
Голосование
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Голосование . Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что обратится к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой помочь в решении вопроса с помещениями для досрочного голосования в школах.
Памфилова пояснила, что досрочное голосование в единый день голосования 13 сентября пройдет в течение двух предшествующих дней.
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По словам председателя ЦИК, около 49 тысяч помещений для голосования по всей стране находятся в общеобразовательных школах, то есть в дни досрочного голосования там могут проходить занятия.
"Я сейчас в своих письмах обратилась к губернаторам 41 региона с просьбой оказать полное содействие избирательным комиссиям регионов в решении вопроса выделения помещений для досрочного голосования", - пояснила она.
Глава ЦИК также пообещала направить письмо министру просвещения РФ с просьбой оказать содействие в решении этой проблемы, которая "в разных регионах может быть решена по-разному".
Также Памфилова отметила, что собирается направить письмо главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой помочь регионам в обеспечении эпидемиологической безопасности выборов.
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