ЦИК попросит Кравцова помочь с помещениями для досрочного голосования

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Председатель ЦИК Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что обратится к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой помочь в решении вопроса с помещениями для досрочного голосования в школах.

Памфилова пояснила, что досрочное голосование в единый день голосования 13 сентября пройдет в течение двух предшествующих дней.

По словам председателя ЦИК, около 49 тысяч помещений для голосования по всей стране находятся в общеобразовательных школах, то есть в дни досрочного голосования там могут проходить занятия.

"Я сейчас в своих письмах обратилась к губернаторам 41 региона с просьбой оказать полное содействие избирательным комиссиям регионов в решении вопроса выделения помещений для досрочного голосования", - пояснила она.

Глава ЦИК также пообещала направить письмо министру просвещения РФ с просьбой оказать содействие в решении этой проблемы, которая "в разных регионах может быть решена по-разному".

Также Памфилова отметила, что собирается направить письмо главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой помочь регионам в обеспечении эпидемиологической безопасности выборов.