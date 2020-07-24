https://ria.ru/20200724/1574851745.html
В Италии раскрыли сеть организаторов фальшивых бракосочетаний
Финансовая гвардия итальянского Ливорно раскрыла сеть организаторов фальшивых бракосочетаний, которые позволяли получить вид на жительство в Италии иностранцам. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T12:08
2020-07-24T12:08
италия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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италия, в мире
РИМ, 24 июл – РИА Новости, Александр Логунов.
Финансовая гвардия итальянского Ливорно
раскрыла сеть организаторов фальшивых бракосочетаний, которые позволяли получить вид на жительство в Италии
иностранцам.
Подозреваемыми в рамках расследования стали 56 человек – среди них граждане Италии, выходцы из Северной Африки и Южной Америки. Организатор схемы – 55-летний доминиканец – оказался под арестом. За пять лет работы "свадебным агентом" он сочетал фиктивным браком 24 пары, что, по оценкам следователей, принесло ему 150-200 тысяч евро дохода.
Чтобы проиллюстрировать отношения между новобрачными, Финансовая гвардия привела в пример некоего итальянца, который спустя несколько лет "брака" решил оформить развод, но не мог вспомнить имя своей супруги и после долгих ее поисков в социальных сетях и интернете вновь обратился за помощью к доминиканцу – автору всей аферы.
"Пары "молодоженов" часто имели разницу в возрасте, иногда даже очень существенную. В двух случаях доминиканские "невесты" вскоре после свадьбы оказались вдовами мужчин даже на тридцать лет старше", - говорится в сообщении.
Так, одну из этих женщин, в возрасте немного за 40, обвинили в оставлении человека, неспособного позаботиться о себе из-за перенесенных болезней и преклонного возраста. Ему было больше 70 лет. Получив известие о смерти супруга, вдова, которая находилась в Испании, вернулась в Италию и "как наследник вступила в права арендатора государственного жилья в Ливорно".
Стоимость услуг по найму итальянских женихов и невест составляла от 6 до 8 тысяч евро. В эту стоимость входила организация свадьбы и услуги переводчика. Церемонии, хотя и проводились со всей присущими такому торжественному событию атрибутами, проходили не всегда гладко: жених мог перепутать невесту и начать спрашивать, с кем из присутствующих он сочетается браком.
Чем грозит это фиктивным женихам и невестам, не сообщается, тяжесть наказания будет зависеть от того, предъявят ли им обвинения по статье "содействие нелегальной миграции".