В Италии раскрыли сеть организаторов фальшивых бракосочетаний

РИМ, 24 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Финансовая гвардия итальянского Финансовая гвардия итальянского Ливорно раскрыла сеть организаторов фальшивых бракосочетаний, которые позволяли получить вид на жительство в Италии иностранцам.

Подозреваемыми в рамках расследования стали 56 человек – среди них граждане Италии, выходцы из Северной Африки и Южной Америки. Организатор схемы – 55-летний доминиканец – оказался под арестом. За пять лет работы "свадебным агентом" он сочетал фиктивным браком 24 пары, что, по оценкам следователей, принесло ему 150-200 тысяч евро дохода.

Чтобы проиллюстрировать отношения между новобрачными, Финансовая гвардия привела в пример некоего итальянца, который спустя несколько лет "брака" решил оформить развод, но не мог вспомнить имя своей супруги и после долгих ее поисков в социальных сетях и интернете вновь обратился за помощью к доминиканцу – автору всей аферы.

"Пары "молодоженов" часто имели разницу в возрасте, иногда даже очень существенную. В двух случаях доминиканские "невесты" вскоре после свадьбы оказались вдовами мужчин даже на тридцать лет старше", - говорится в сообщении.

Так, одну из этих женщин, в возрасте немного за 40, обвинили в оставлении человека, неспособного позаботиться о себе из-за перенесенных болезней и преклонного возраста. Ему было больше 70 лет. Получив известие о смерти супруга, вдова, которая находилась в Испании, вернулась в Италию и "как наследник вступила в права арендатора государственного жилья в Ливорно".

Стоимость услуг по найму итальянских женихов и невест составляла от 6 до 8 тысяч евро. В эту стоимость входила организация свадьбы и услуги переводчика. Церемонии, хотя и проводились со всей присущими такому торжественному событию атрибутами, проходили не всегда гладко: жених мог перепутать невесту и начать спрашивать, с кем из присутствующих он сочетается браком.