Роскачество оценит туристический потенциал винодельческих хозяйств

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Роскачество в рамках проекта "Винный гид России" приступило к аудиту винодельческих предприятий РФ, который завершится к сентябрю, новшеством этого года станет оценка их туристического потенциала, говорится в сообщении организации.
В программу аудитов включены 40 винодельческих хозяйств из 6 виноградарско-винодельческих регионов (в 2019 году эксперты посетили 5 субъектов РФ). Реестр аудитов включает 103 пункта, которые описывают основные процессы виноградарства и виноделия, а также потенциал энотуризма.
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Эксперты посетят Волгоградскую и Ростовскую области, Краснодарский край, Крым и Севастополь, а также Республику Дагестан, проведут закупки вин для исследования непосредственно в винодельческих регионах. "Новшеством аудитов в этом году стала оценка туристического потенциала винодельческих хозяйств по 26 параметрам", - указывает Роскачество.
Кроме того, впервые в этом году экспертами будет проведен анализ бизнес-процессов винодельческих предприятий. "Как правило, на предприятиях с высоким уровнем бизнес-процессов, где все системы отлажены, выходит качественный продукт с точки зрения лабораторных исследований и органолептики", - поясняет куратор "Винного гида России", замруководителя Роскачества Илья Лоевский.
Первым регионом на маршруте экспертов организации стала Волгоградская область, которая вместе с Астраханской входит в состав защищённого географического указания (ЗГУ) Нижняя Волга. "Это одновременно один из первых документально зафиксированных в истории России регионов виноградарства, где первые лозы были заложены ещё 1650-е годы, и новый для современной России регион, где виноградарство только начинает возрождаться после нескольких сот лет упадка", - указывают в Роскачестве.
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Лицензию на производство вин из отечественного винограда в Волгоградской области имеют три предприятия, в числе которых два крестьянско-фермерских хозяйства. Общая площадь виноградников – чуть более 70 гектаров, выращиваются преимущественно европейские сорта винограда: в частности, "Каберне Совиньон", "Каберне Фран", "Совиньон Блан", "Рислинг", а также донские автохтонные сорта, например, "Красностоп Золотовский". Из-за суровых зим в регионе применяется укрывная агротехнология: по сути, осенью лозы закапывают в землю.