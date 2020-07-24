Роскачество оценит туристический потенциал винодельческих хозяйств

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Роскачество в рамках проекта "Винный гид России" приступило к аудиту винодельческих предприятий РФ, который завершится к сентябрю, новшеством этого года станет оценка их туристического потенциала, говорится в сообщении организации.

В программу аудитов включены 40 винодельческих хозяйств из 6 виноградарско-винодельческих регионов (в 2019 году эксперты посетили 5 субъектов РФ). Реестр аудитов включает 103 пункта, которые описывают основные процессы виноградарства и виноделия, а также потенциал энотуризма.

Эксперты посетят Волгоградскую и Ростовскую области, Краснодарский край , Крым и Севастополь , а также Республику Дагестан, проведут закупки вин для исследования непосредственно в винодельческих регионах. "Новшеством аудитов в этом году стала оценка туристического потенциала винодельческих хозяйств по 26 параметрам", - указывает Роскачество.

Кроме того, впервые в этом году экспертами будет проведен анализ бизнес-процессов винодельческих предприятий. "Как правило, на предприятиях с высоким уровнем бизнес-процессов, где все системы отлажены, выходит качественный продукт с точки зрения лабораторных исследований и органолептики", - поясняет куратор "Винного гида России", замруководителя Роскачества Илья Лоевский.

Первым регионом на маршруте экспертов организации стала Волгоградская область , которая вместе с Астраханской входит в состав защищённого географического указания (ЗГУ) Нижняя Волга. "Это одновременно один из первых документально зафиксированных в истории России регионов виноградарства, где первые лозы были заложены ещё 1650-е годы, и новый для современной России регион, где виноградарство только начинает возрождаться после нескольких сот лет упадка", - указывают в Роскачестве.