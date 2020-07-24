Комитеты СФ проведут заседание в Норильске с акционерами "Норникеля"

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Спикер Совфеда Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила профильным комитетам организовать выездное заседание в Норильске с участием акционеров "Норникеля" для тщательного разбирательства ситуации с разливом нефтепродуктов.

"Давайте проведем выездное заседание в Норильске с участием акционеров "Норникеля", - сказала Матвиенко главам регионального, аграрного и экономического комитетов.

По ее словам, нужно изучить, как компания собирается приводить город в порядок, ликвидировать последствия экологической катастрофы.

"Каждые три месяца должен готовиться доклад о ситуации в Норильске", - добавила спикер.

Матвиенко также возмутилась тем, в каком состоянии находится сам Норильск, заметив, что владельцы "Норникеля" "получают миллиардные дивиденды". При этом порядка 30% жилья в городе находится в аварийном состоянии, заявила она.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.