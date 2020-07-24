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Комитеты СФ проведут заседание в Норильске с акционерами "Норникеля"
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила профильным комитетам организовать выездное заседание в Норильске с участием акционеров "Норникеля" для тщательного... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T12:07
разлив дизельного топлива в норильске
валентина матвиенко
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
норильск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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353
60
разлив дизельного топлива в норильске, валентина матвиенко, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), норильск, происшествия

Комитеты СФ проведут заседание в Норильске с акционерами "Норникеля"

12:04 24.07.2020 (обновлено: 12:07 24.07.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила профильным комитетам организовать выездное заседание в Норильске с участием акционеров "Норникеля" для тщательного разбирательства ситуации с разливом нефтепродуктов.
"Давайте проведем выездное заседание в Норильске с участием акционеров "Норникеля", - сказала Матвиенко главам регионального, аграрного и экономического комитетов.
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По ее словам, нужно изучить, как компания собирается приводить город в порядок, ликвидировать последствия экологической катастрофы.
"Каждые три месяца должен готовиться доклад о ситуации в Норильске", - добавила спикер.
Матвиенко также возмутилась тем, в каком состоянии находится сам Норильск, заметив, что владельцы "Норникеля" "получают миллиардные дивиденды". При этом порядка 30% жилья в городе находится в аварийном состоянии, заявила она.
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Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.
Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей (примерно 2,1 миллиарда долларов). "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеВалентина МатвиенкоФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)НорильскПроисшествия
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