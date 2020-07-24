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Краснодарская больница попросила уволить охранника, угрожавшего пациентам
Руководство больницы в Краснодаре, где охранник ругался матом, оскорблял и угрожал расправой пациентам, просит предприятие его уволить, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T12:01
краснодар
происшествия
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краснодар
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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60
краснодар, происшествия

Краснодарская больница попросила уволить охранника, угрожавшего пациентам

12:01 24.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Балтийского флота / Перейти в фотобанкВ больнице
В больнице
© РИА Новости / Пресс-служба Балтийского флота
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В больнице. Архивное фото
СОЧИ, 24 июл - РИА Новости. Руководство больницы в Краснодаре, где охранник ругался матом, оскорблял и угрожал расправой пациентам, просит предприятие его уволить, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Городской клинической больницы скорой медицинской помощи краевой столицы.
В пятницу в интернете появилось видео, снятое в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи Краснодара. На нем охранник, от которого, по словам снимавшего, пахло алкоголем, ругается с пациентами, выражается матом и угрожает разбить голову мужчине за кадром, приглашая его выйти поговорить. Пациенты обещают вызвать полицию.
Полиция
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"Руководство больницы скорой медицинской помощи направило в охранную организацию, которая обслуживает БСМП, уведомление с просьбой об увольнении этого сотрудника. По данному инциденту ведётся служебное расследование. Также устанавливаются мотивы подобного поведения", - пояснил представитель больницы.
Он подчеркнул, что сотрудники больницы считают поведение охранника абсолютно недопустимым и приносят извинения пациентам за доставленные неудобства.
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