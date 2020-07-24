Краснодарская больница попросила уволить охранника, угрожавшего пациентам

В пятницу в интернете появилось видео, снятое в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи Краснодара. На нем охранник, от которого, по словам снимавшего, пахло алкоголем, ругается с пациентами, выражается матом и угрожает разбить голову мужчине за кадром, приглашая его выйти поговорить. Пациенты обещают вызвать полицию.