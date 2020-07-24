Краснодарская больница попросила уволить охранника, угрожавшего пациентам

СОЧИ, 24 июл - РИА Новости. Руководство больницы в Краснодаре, где охранник ругался матом, оскорблял и угрожал расправой пациентам, просит предприятие его уволить, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Городской клинической больницы скорой медицинской помощи краевой столицы.
В пятницу в интернете появилось видео, снятое в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи Краснодара. На нем охранник, от которого, по словам снимавшего, пахло алкоголем, ругается с пациентами, выражается матом и угрожает разбить голову мужчине за кадром, приглашая его выйти поговорить. Пациенты обещают вызвать полицию.
"Руководство больницы скорой медицинской помощи направило в охранную организацию, которая обслуживает БСМП, уведомление с просьбой об увольнении этого сотрудника. По данному инциденту ведётся служебное расследование. Также устанавливаются мотивы подобного поведения", - пояснил представитель больницы.
Он подчеркнул, что сотрудники больницы считают поведение охранника абсолютно недопустимым и приносят извинения пациентам за доставленные неудобства.