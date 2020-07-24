Врач оценил возможность передачи коронавируса при переливании крови

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Заражение Заражение коронавирусной инфекцией при переливании крови практически исключено, на станциях и без эпидемии соблюдаются все условия, чтобы избежать инфицирования, заявил директора НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова, главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье

"С точки зрения вообще риска инфекции и инфицирования в условиях станций переливания крови - это фантастика, это практически исключено, потому что там прилагаются и без эпидемии ... все режимные усилия, чтоб этого избежать. Мы, продолжая хирургическую деятельность, продолжая заготовку крови у себя, кстати ... мы особых проблем не видели с этим ", - сказал Готье на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня", отвечая на вопрос о том, уменьшилось или увеличилось число сдающих кровь во время пандемии.

Говоря о вакцине от коронавируса, Готье отметил, что пока не известно, как будет работать вакцина, но хотелось бы, чтобы рисков негативного влияния на здоровье реципиентов не было. Он также отметил, что случаев повторного заражения коронавирусом пока не было. При этом в ряде случаев отмечается торпидное течение заболевания.

"И вот такие пациенты, их фактически невозможно вылечить от вирусной пневмонии, то есть этот вирус рецидивирует ... и мазки положительные, то отрицательные, то положительные", - рассказал Готье.