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В СЖР оценили просьбу пересмотреть лицензию RT на вещание в Британии
Письмо британского теневого министра культуры в Ofcom с просьбой пересмотреть лицензию RT на вещание в Великобритании является примером двойных стандартов, в... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:57
ofcom
телеканал rt
медиавойны
тимур шафир
союз журналистов россии
маргарита симоньян
великобритания
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/149112/15/1491121577_0:248:5418:3296_1400x0_80_0_0_ea4e9ca749c5f59cccf68cfd5b2c91fe.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ofcom, телеканал rt, медиавойны, тимур шафир, союз журналистов россии, маргарита симоньян, великобритания

В СЖР оценили просьбу пересмотреть лицензию RT на вещание в Британии

11:57 24.07.2020
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© AP Photo / Matt DunhamВид на здание парламента в Лондоне
Вид на здание парламента в Лондоне
© AP Photo / Matt Dunham
Вид на здание парламента в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Письмо британского теневого министра культуры в Ofcom с просьбой пересмотреть лицензию RT на вещание в Великобритании является примером двойных стандартов, в основе этого лежит исключительно политический интерес, а в случае реализации требований решать ситуацию придется в судебном поле, заявил РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.
RT сообщил, что британский теневой министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Джо Стивенс обратилась к исполнительному директору медиарегулятора Ofcom Мелани Доус с просьбой пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии на вещание в стране. Это произошло после обнародования доклада британских парламентариев о "вмешательстве" России в дела Британии. МИД РФ заявил, что документ не содержит доказательств и конкретных фактов. Главред RT Маргарита Симоньян, комментируя заявление Джо Стивенс, напомнила в своем Telegram-канале, что Ofcom - "независимый" медиарегулятор, на который правительство не должно никак влиять".
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"Письмо теневого министра по цифровым технологиям, культуре СМИ и спорту является достаточно ярким примером двойных стандартов, применяемых к российским СМИ, работающим с зарубежной аудиторией. Попытки ограничить деятельность наших коллег, а то и просто запретить их деятельность под тем или иным предлогом, происходят регулярно в ряде стран Европы. В данном письме госпожа Джо Стивенс открыто даёт понять, что в основе ее запроса руководству Ofcom лежит исключительно политический интерес, как и в основе самого доклада, на который она ссылается", - рассказал Шафир.
По словам секретаря СЖР, очевидно, эта политическая подоплёка никак не соотносится с принципами свободы слова и СМИ, "декларируемыми британскими политиками на словах".
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"И в данном случае, и в случае возникновения подобных ситуаций в будущем - а то, что они будут возникать вновь и вновь, сомнений мало - СМИ оказываются под ударом. В случае если решение о пересмотре лицензии (по сути её отзыве и остановке работы СМИ) будет принято, СМИ и журналистам будет нанесён и финансовый урон, журналисты и сотрудники СМИ могут лишиться работы. И в таком случае вопрос необходимо будет решать в правовом, судебном поле, оспаривая неправомочные решения, вызванные смутной политической конъюнктурой, от которых в первую очередь пострадают трудовые и социальные права наших коллег", - добавил Шафир.
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OfcomТелеканал RTМедиавойныТимур ШафирСоюз журналистов РоссииМаргарита СимоньянВеликобритания
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