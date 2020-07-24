В СЖР оценили просьбу пересмотреть лицензию RT на вещание в Британии

"Письмо теневого министра по цифровым технологиям, культуре СМИ и спорту является достаточно ярким примером двойных стандартов, применяемых к российским СМИ, работающим с зарубежной аудиторией. Попытки ограничить деятельность наших коллег, а то и просто запретить их деятельность под тем или иным предлогом, происходят регулярно в ряде стран Европы. В данном письме госпожа Джо Стивенс открыто даёт понять, что в основе ее запроса руководству Ofcom лежит исключительно политический интерес, как и в основе самого доклада, на который она ссылается", - рассказал Шафир.

"И в данном случае, и в случае возникновения подобных ситуаций в будущем - а то, что они будут возникать вновь и вновь, сомнений мало - СМИ оказываются под ударом. В случае если решение о пересмотре лицензии (по сути её отзыве и остановке работы СМИ) будет принято, СМИ и журналистам будет нанесён и финансовый урон, журналисты и сотрудники СМИ могут лишиться работы. И в таком случае вопрос необходимо будет решать в правовом, судебном поле, оспаривая неправомочные решения, вызванные смутной политической конъюнктурой, от которых в первую очередь пострадают трудовые и социальные права наших коллег", - добавил Шафир.