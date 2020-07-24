В СЖР оценили просьбу пересмотреть лицензию RT на вещание в Британии

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Письмо британского теневого министра культуры в Ofcom с просьбой пересмотреть лицензию RT на вещание в Великобритании является примером двойных стандартов, в основе этого лежит исключительно политический интерес, а в случае реализации требований решать ситуацию придется в судебном поле, заявил РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.
RT сообщил, что британский теневой министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Джо Стивенс обратилась к исполнительному директору медиарегулятора Ofcom Мелани Доус с просьбой пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии на вещание в стране. Это произошло после обнародования доклада британских парламентариев о "вмешательстве" России в дела Британии. МИД РФ заявил, что документ не содержит доказательств и конкретных фактов. Главред RT Маргарита Симоньян, комментируя заявление Джо Стивенс, напомнила в своем Telegram-канале, что Ofcom - "независимый" медиарегулятор, на который правительство не должно никак влиять".
"Письмо теневого министра по цифровым технологиям, культуре СМИ и спорту является достаточно ярким примером двойных стандартов, применяемых к российским СМИ, работающим с зарубежной аудиторией. Попытки ограничить деятельность наших коллег, а то и просто запретить их деятельность под тем или иным предлогом, происходят регулярно в ряде стран Европы. В данном письме госпожа Джо Стивенс открыто даёт понять, что в основе ее запроса руководству Ofcom лежит исключительно политический интерес, как и в основе самого доклада, на который она ссылается", - рассказал Шафир.
По словам секретаря СЖР, очевидно, эта политическая подоплёка никак не соотносится с принципами свободы слова и СМИ, "декларируемыми британскими политиками на словах".
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"И в данном случае, и в случае возникновения подобных ситуаций в будущем - а то, что они будут возникать вновь и вновь, сомнений мало - СМИ оказываются под ударом. В случае если решение о пересмотре лицензии (по сути её отзыве и остановке работы СМИ) будет принято, СМИ и журналистам будет нанесён и финансовый урон, журналисты и сотрудники СМИ могут лишиться работы. И в таком случае вопрос необходимо будет решать в правовом, судебном поле, оспаривая неправомочные решения, вызванные смутной политической конъюнктурой, от которых в первую очередь пострадают трудовые и социальные права наших коллег", - добавил Шафир.