СК отметил рост ущерба от преступлений в военной сфере

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Ущерб от преступлений, выявленных в России военными следователями, возрос в первом полугодии 2020 года в 1,8 раза, превысив 12,5 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СК РФ.
"Обращает на себя внимание тот факт, что, несмотря на значительное снижение количества учтенных преступлений против собственности, государственной власти и интересов государственной службы, продолжается ранее наметившаяся тенденция к увеличению размера ущерба, причиненного преступлениями", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, общий ущерб по всем учтенным преступлениям возрос в 1,8 раза и превысил 12,5 миллиарда рублей.
"Сумма возмещенного ущерба в первом полугодии с учетом арестованного имущества составила 1,5 миллиарда рублей. В прошлом году данный показатель был в 2,3 раза меньше (675 млн рублей)", - отмечается в сообщении.
В то же время, добавили в ведомстве, общее количество преступлений, зарегистрированных военными следственными органами, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 13%.