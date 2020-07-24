СК отметил рост ущерба от преступлений в военной сфере

"Обращает на себя внимание тот факт, что, несмотря на значительное снижение количества учтенных преступлений против собственности, государственной власти и интересов государственной службы, продолжается ранее наметившаяся тенденция к увеличению размера ущерба, причиненного преступлениями", - говорится в сообщении.