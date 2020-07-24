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СК отметил рост ущерба от преступлений в военной сфере
Ущерб от преступлений, выявленных в России военными следователями, возрос в первом полугодии 2020 года в 1,8 раза, превысив 12,5 миллиардов рублей, сообщает... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:55
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
следственный комитет россии (ск рф), общество

СК отметил рост ущерба от преступлений в военной сфере

11:55 24.07.2020
401
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Ущерб от преступлений, выявленных в России военными следователями, возрос в первом полугодии 2020 года в 1,8 раза, превысив 12,5 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СК РФ.
"Обращает на себя внимание тот факт, что, несмотря на значительное снижение количества учтенных преступлений против собственности, государственной власти и интересов государственной службы, продолжается ранее наметившаяся тенденция к увеличению размера ущерба, причиненного преступлениями", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ
22 июля, 20:56
СК с 2007 года раскрыл более 86 тысяч преступлений прошлых лет
По информации ведомства, общий ущерб по всем учтенным преступлениям возрос в 1,8 раза и превысил 12,5 миллиарда рублей.
"Сумма возмещенного ущерба в первом полугодии с учетом арестованного имущества составила 1,5 миллиарда рублей. В прошлом году данный показатель был в 2,3 раза меньше (675 млн рублей)", - отмечается в сообщении.
В то же время, добавили в ведомстве, общее количество преступлений, зарегистрированных военными следственными органами, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 13%.
Сотрудник полиции
13 июня, 11:03
В России снизилось число преступлений, совершенных мигрантами
510042
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