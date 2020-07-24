https://ria.ru/20200724/1574850644.html
В МЧС предупредили о ливнях и грозах в Приамурье
Сильные дожди, ливни, грозы и усиление ветра порывами до 19 метров в секунду ожидаются 25-26 июля на территории Приамурья, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:51
2020-07-24T11:51
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости.
Сильные дожди, ливни, грозы и усиление ветра порывами до 19 метров в секунду ожидаются 25-26 июля на территории Приамурья, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России
.
"Согласно прогнозу Амурского ЦГМС, при прохождении циклона во второй половине дня 24 июля, 25-26 июля местами в Приамурье ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы. Усиление ветра при грозе с порывами до 14-19 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Отмечается, что плохая погода может привести к увеличению числа аварий на объектах ТЭК и ЖКХ, а также ДТП. Возможны повреждения и подмыв линий связи и электропередачи.
Главное управление МЧС рекомендует жителям и гостям Приамурья ограничить выход из дома и не оставлять детей без присмотра. Пешеходам не нужно прятаться от ветра у стен домов, на остановках общественного транспорта, рядом с рекламными щитами, деревьями и недостроенными зданиями.