В МЧС предупредили о ливнях и грозах в Приамурье

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сильные дожди, ливни, грозы и усиление ветра порывами до 19 метров в секунду ожидаются 25-26 июля на территории Приамурья, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сильные дожди, ливни, грозы и усиление ветра порывами до 19 метров в секунду ожидаются 25-26 июля на территории Приамурья, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России

"Согласно прогнозу Амурского ЦГМС, при прохождении циклона во второй половине дня 24 июля, 25-26 июля местами в Приамурье ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы. Усиление ветра при грозе с порывами до 14-19 метров в секунду", - говорится в сообщении.

Отмечается, что плохая погода может привести к увеличению числа аварий на объектах ТЭК и ЖКХ, а также ДТП. Возможны повреждения и подмыв линий связи и электропередачи.