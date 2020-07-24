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В МЧС предупредили о ливнях и грозах в Приамурье
Сильные дожди, ливни, грозы и усиление ветра порывами до 19 метров в секунду ожидаются 25-26 июля на территории Приамурья, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:51
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество

В МЧС предупредили о ливнях и грозах в Приамурье

11:51 24.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сильные дожди, ливни, грозы и усиление ветра порывами до 19 метров в секунду ожидаются 25-26 июля на территории Приамурья, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Согласно прогнозу Амурского ЦГМС, при прохождении циклона во второй половине дня 24 июля, 25-26 июля местами в Приамурье ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы. Усиление ветра при грозе с порывами до 14-19 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Отмечается, что плохая погода может привести к увеличению числа аварий на объектах ТЭК и ЖКХ, а также ДТП. Возможны повреждения и подмыв линий связи и электропередачи.
Главное управление МЧС рекомендует жителям и гостям Приамурья ограничить выход из дома и не оставлять детей без присмотра. Пешеходам не нужно прятаться от ветра у стен домов, на остановках общественного транспорта, рядом с рекламными щитами, деревьями и недостроенными зданиями.
Прохожие на подтопленной после мощного ливня улице Переходной в центре Краснодара
22 июля, 09:14
Названа причина тропических ливней в российских регионах
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
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