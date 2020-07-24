Эстония получила от США 92 противотанковые ракеты Raytheon Javelin

Поставки ракет финансируются в рамках программы Building Partner Capacity Европейского командования США. Посольство отмечает, что за последние несколько лет США предоставили Эстонии военную помощь на сумму более 190 миллионов долларов.

Javelin представляет собой так называемую систему "выстрелил и забыл", позволяющую оператору после пуска ракеты уходить в укрытие или сменить позицию, что повышает выживаемость оператора и комплекса в целом. Ракета после выстрела сама автоматически наводится на выбранную цель, и стрелок после пуска не должен отслеживать ее полет через прицел до самого попадания, что повышает безопасность оператора системы на поле боя.