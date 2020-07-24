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Эстония получила от США 92 противотанковые ракеты Raytheon Javelin
США передали министерству обороны и Силам обороны Эстонии 92 противотанковые ракеты Raytheon Javelin в рамках подписанного ранее контракта между Центром... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:49
министерство обороны сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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министерство обороны сша, нато, эстония, сша, таллин, в мире

Эстония получила от США 92 противотанковые ракеты Raytheon Javelin

11:49 24.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТаллин
Таллин
© РИА Новости / Владимир Песня
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Таллин. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 24 июл - РИА Новости. США передали министерству обороны и Силам обороны Эстонии 92 противотанковые ракеты Raytheon Javelin в рамках подписанного ранее контракта между Центром оборонных инвестиций Эстонии и Пентагоном, сообщило в пятницу американское посольство в Таллине.
"Прибывший груз из 92 противотанковых ракет Raytheon Javelin является продолжением наращивания оборонительного потенциала Эстонии, который укрепит стратегическую интеграцию наших стран и обеспечит оперативную совместимость между союзниками и партнерами по НАТО", - говорится на сайте посольства США.
В начале апреля Эстония уже получила от США 128 Raytheon Javelin.
Поставки ракет финансируются в рамках программы Building Partner Capacity Европейского командования США. Посольство отмечает, что за последние несколько лет США предоставили Эстонии военную помощь на сумму более 190 миллионов долларов.
Javelin представляет собой так называемую систему "выстрелил и забыл", позволяющую оператору после пуска ракеты уходить в укрытие или сменить позицию, что повышает выживаемость оператора и комплекса в целом. Ракета после выстрела сама автоматически наводится на выбранную цель, и стрелок после пуска не должен отслеживать ее полет через прицел до самого попадания, что повышает безопасность оператора системы на поле боя.
Министр обороны США Марк Эспер и министр обороны Эстонии Юри Луйк в Пентагоне в Вашингтоне. 3 марта 2020
4 марта, 02:10
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Министерство обороны СШАНАТОЭстонияСШАТаллинВ мире
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