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Военных привлекли к борьбе с COVID-19 в австралийском штате Виктория
Военнослужащие сил обороны Австралии присоединились к полиции в патрулировании улиц Мельбурна в штате Виктория, где из-за роста случаев заражения коронавирусом... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:49
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
скотт моррисон
виктория (австралия)
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коронавирус covid-19, скотт моррисон, виктория (австралия), мельбурн, сша

Военных привлекли к борьбе с COVID-19 в австралийском штате Виктория

11:49 24.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Военнослужащие сил обороны Австралии присоединились к полиции в патрулировании улиц Мельбурна в штате Виктория, где из-за роста случаев заражения коронавирусом ввели обязательное ношение защитных масок, сообщает портал news.com.au.
При несоблюдении новых правил при выходе из дома жители получат штраф в 200 австралийских долларов (140 долларов США). Полицейские и военные патрулируют улицы в перчатках и масках, некоторые их них также носят защитные очки.
Кроме того, как заявил премьер штата Дэниэл Эндрюс, военные могут сопровождать сотрудников здравоохранения, чтобы проверять соблюдение карантина людьми, у которых нашли коронавирус.
За пятницу штат Виктория зафиксировал 300 новых случая заражения коронавирусом, всего случаев заболевания 3734. Премьер штата не исключил продления текущего режима карантина. "Если мы все не приложим усилия и не осознаем, что все имеют к этому отношение, режим карантина продлится дольше", - заявил он.
Штат Виктория стал центром распространения инфекции, и власти по рекомендации главного санитарного врача ранее объявили о повторном введении карантина. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что ситуация в Виктории вызывает серьезное беспокойство.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Скотт МоррисонВиктория (Австралия)МельбурнСША
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