Военных привлекли к борьбе с COVID-19 в австралийском штате Виктория

За пятницу штат Виктория зафиксировал 300 новых случая заражения коронавирусом, всего случаев заболевания 3734. Премьер штата не исключил продления текущего режима карантина. "Если мы все не приложим усилия и не осознаем, что все имеют к этому отношение, режим карантина продлится дольше", - заявил он.