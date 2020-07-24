Скабеева сочла ответ Кадырова на санкции США образцовым

"Согласитесь, это дико смешно! Как-то так и надо реагировать на все антироссийские санкции", — написала она.

Этот шаг стал ответом главы республики на его внесение Госдепартаментом США в черный список лиц, которые, как считает ведомство, причастны к нарушению прав человека. Под ограничительные меры попали дочери и жена главы республики.