Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200724/1574850365.html
Скабеева сочла ответ Кадырова на санкции США образцовым
Телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале поддержала решение главы Чечни Рамзана Кадырова ввести санкции в республике против госсекретаря США Майка... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:48
россия
ольга скабеева
майк помпео
telegram (приложение)
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
сша
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155319/30/1553193011_0:169:2898:1799_1400x0_80_0_0_b4e74ae15e0ed552afa1a71dea2c4dd3.jpg
https://ria.ru/20200721/1574642308.html
Бедный Помпео он, наверное не знает как теперь с этим жить...
30
Кому вообще ее мнение интересно? Или есть такие Буратины?
29
8
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155319/30/1553193011_0:169:2898:1799_1400x0_80_0_0_b4e74ae15e0ed552afa1a71dea2c4dd3.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155319/30/1553193011_138:0:2761:1967_1400x0_80_0_0_fca4e098456a1d6384fc6865b3af211b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155319/30/1553193011_466:0:2433:1967_1400x0_80_0_0_30b95341e1ca8dd95d348746a564341b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ольга скабеева, майк помпео, telegram (приложение), чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, сша, политика

Скабеева сочла ответ Кадырова на санкции США образцовым

11:48 24.07.2020
7103
© РИА Новости / Владимир ПесняТелеведущая Ольга Скабеева
Телеведущая Ольга Скабеева
© РИА Новости / Владимир Песня
Телеведущая Ольга Скабеева . Архивное фото
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале поддержала решение главы Чечни Рамзана Кадырова ввести санкции в республике против госсекретаря США Майка Помпео.
"Согласитесь, это дико смешно! Как-то так и надо реагировать на все антироссийские санкции", — написала она.
Телеведущая Ольга Скабеева в студии 60 минут во время интервью в Москве
Ольга Скабеева
Телеведущая
Накануне Кадыров отозвал свое приглашение госсекретарю США Майку Помпео в родное село Беной, где планировалось обсудить, "кто какие права нарушает". Вдобавок глава Чечни заявил, что нужно ввести против Помпео все санкции, какие есть в республике.
Этот шаг стал ответом главы республики на его внесение Госдепартаментом США в черный список лиц, которые, как считает ведомство, причастны к нарушению прав человека. Под ограничительные меры попали дочери и жена главы республики.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения Госдепа в адрес Кадырова являются "надуманными". Она также подчеркнула, что доказательства и обвинения "традиционно отсутствуют".
Рамзан Кадыров
21 июля, 12:34
В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием
842530135
Обсудить 8
РоссияОльга СкабееваМайк ПомпеоTelegram (приложение)Чеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровСШАПолитика
Популярные комментарии
Бедный Помпео он, наверное не знает как теперь с этим жить...
24 июля, 12:08
Max Maxov
1960005
Кому вообще ее мнение интересно? Или есть такие Буратины?
24 июля, 12:37
Отважный Дональд Кук
1650008
Рекомендуем
Рамзан Кадыров
В Кремле прокомментировали присвоение Кадырову звание генерал-майора
Президент РФ Владимир Путин
В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Трампа
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Песков: в Кремле знают, что в Хабаровск прилетели псевдооппозиционеры
Илья Строков
В Екатеринбурге умер от коронавируса известный фотограф
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
В Кремле прокомментировали ответ Кадырова на санкции США
Избиратель в единый день голосования
ЦИК предложил провести трехдневное голосование на выборах в сентябре
Массовая драка в Москве
Массовую драку выходцев из Азербайджана и Армении в Москве сняли на видео
Российские рубли
В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле ответили на призыв Помпео войти в альянс против Пекина
Протесты в Портленде
В Портленде применили слезоточивый газ против протестующих
Таллин
Эстония получила от США 92 противотанковые ракеты Raytheon Javelin
Охранный периметр исправительной колонии
ФСИН рассказала, как телефоны попадают в колонии
Логотип мессенджера WhatsApp
В WhatsApp появится долгожданная функция
Протесты в Портленде
Паника в США: "зеленые человечки" захватывают американские города
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Дегтярев заявил об угрозе провокаций на незаконных митингах в Хабаровске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32Оценено возможное снижение ставки по ипотеке в России
02:30В Портленде суд отказался запрещать задержания федеральными силовиками
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
23:56YouTube прокомментировала иск сооснователя Apple о мошенничестве
23:45Израиль атаковал объекты на юге Сирии
23:43Трамп подписал указ о снижении цен на лекарства в США
Лента новостейМолния