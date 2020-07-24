Скабеева сочла ответ Кадырова на санкции США образцовым

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале поддержала решение главы Чечни Рамзана Кадырова ввести санкции в республике против госсекретаря США Майка Помпео.
"Согласитесь, это дико смешно! Как-то так и надо реагировать на все антироссийские санкции", — написала она.
Накануне Кадыров отозвал свое приглашение госсекретарю США Майку Помпео в родное село Беной, где планировалось обсудить, "кто какие права нарушает". Вдобавок глава Чечни заявил, что нужно ввести против Помпео все санкции, какие есть в республике.
Этот шаг стал ответом главы республики на его внесение Госдепартаментом США в черный список лиц, которые, как считает ведомство, причастны к нарушению прав человека. Под ограничительные меры попали дочери и жена главы республики.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения Госдепа в адрес Кадырова являются "надуманными". Она также подчеркнула, что доказательства и обвинения "традиционно отсутствуют".
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